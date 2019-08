Liga prvakov: Znani nominiranci za najboljše na svojih pozicijah

Takole so nogometaši Liverpoola v Madridu proslavljali osvojeni naslov Lige prvakov.

Med vratarji so v najožjem izboru pristali Hugo Lloris (Tottenham), Alisson (Liverpool) in Marc-Andre ter Stegen (Barcelona).

Pri branilcih je glavni favorit za nagrado Liverpoolov Virgil van Dijk , konkurenco pa mu predstavljata soigralec Trent Alexander-Arnold in nekdanji Ajaxov centralni branilec Matthijs de Ligt , ki je to poletje prestopil k Juventusu.





Na sredini igrišča so med trojico izbranih Christian Eriksen (Tottenham), Frenkie de Jong, ki je podobno kot De Ligt to poletje zamenjal okolje in sedaj brani barve Barcelone, ter Liverpoolov kapetan Jordan Henderson.