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Liga prvakov

Praška Slavia s Šturmom v udarni enajsterici izgubila v Bakuju

Lyon, 13. 10. 2026 20.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bradley Barcola

Po mesecu dni se je vrnila nogometna Liga prvakov. Torkov večer je ponudil kopico zanimivih dvobojev. Slovenski reprezentant Daniel Šturm, ki je na tekmi uvodnega kroga francoskemu Lensu zabil dva gola, je za češko ekipo odigral celotno tekmo. Na drugi tekmi je Sporting iz Lizbone v Lensu zmagal z 2:0.

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Za azerbajdžansko ekipo sta v Bakuju zadela Kaheem Parris (49.) in Joy-Lance Mickels (88.), pri portugalski ekipi pa sta se v Franciji med strelce vpisala Luis Suarez (22.) in Issa Doumbia (74.).

Preostale tekme so na sporedu v sredo, pari so Feyenoord - Como, Linz - Liverpool, Roma - Real Madrid, Aston Villa - Fenerbahče, Betis - Porto, Bodö/Glimt - Borussia Dortmund, Manchester City - PSG, Šahtar Doneck - AEK Atene in Slovan Bratislava - Stuttgart.

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 2. krog:
Lens - Sporting 0:2 (0:1)
Suarez Charris 22., Doumbia 74.

Sabah - Slavia Praga 2:0 (0:0)
Parris 49., Mickels 88.

Atletico Madrid - Manchester United

Arsenal - Lille

Villarreal - Napoli

Galatasaray - Barcelona

Inter - Brugge

Leipzig - PSV

Viking - Bayern München

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nogomet liga prvakov

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