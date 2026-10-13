Praška Slavia s Šturmom v udarni enajsterici izgubila v Bakuju

Za azerbajdžansko ekipo sta v Bakuju zadela Kaheem Parris (49.) in Joy-Lance Mickels (88.), pri portugalski ekipi pa sta se v Franciji med strelce vpisala Luis Suarez (22.) in Issa Doumbia (74.).
Preostale tekme so na sporedu v sredo, pari so Feyenoord - Como, Linz - Liverpool, Roma - Real Madrid, Aston Villa - Fenerbahče, Betis - Porto, Bodö/Glimt - Borussia Dortmund, Manchester City - PSG, Šahtar Doneck - AEK Atene in Slovan Bratislava - Stuttgart.
Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 2. krog:
Lens - Sporting 0:2 (0:1)
Suarez Charris 22., Doumbia 74.
Sabah - Slavia Praga 2:0 (0:0)
Parris 49., Mickels 88.
Atletico Madrid - Manchester United
Arsenal - Lille
Villarreal - Napoli
Galatasaray - Barcelona
Inter - Brugge
Leipzig - PSV
Viking - Bayern München
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.