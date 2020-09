Verbičev Dinamo le še korak oddaljen od Lige prvakov, za elito se bo 'udaril' z Belgijci

Benjamin Verbič je v igro vstopil v 76. minuti pri vodstvu domačih z 1:0. Zadetek za vodstvo je dosegel Luksemburžan Gerson Rodriguez v 47. minuti. Piko na i ob zmagi je postavil Ukrajinec Mikola Šaparenko v 86. minuti. Kijevčani so si z zmago že zagotovili vsaj nastop v skupinskem delu evropske lige, za preboj v Ligo prvakov pa bodo v "play-offu" igrali proti belgijskemu Gentu, ki je premagal avstrijski Rapid z Dunaja z 2:1 (1:0). Za poraženo moštvo je 86 minut odigral slovenski nogometaš Dejan Petrovič , zadetka za napredovanje Genta pa sta v prvem polčasu dosegla Nemec Niklas Dorsch in Ukrajinec Roman Jaremčuk . V sodnikovem dodatku je za Avstrijce zadel Yusuf Demir .

Zadnja, tretje tekma današnjega sporeda je potekala v Grčiji. Pomerila sta se PAOK in Benfica, presenetljivo pa so bili boljši domači, ki so portugalskega predstavnika izločili z izidom 2:1 (0:0). Za Grke sta v drugem polčasu zadela Grk Dimitris Giannoulis in SrbAndrija Živković, ob koncu tekme pa je tolažilni zadetek za lizbonsko moštvo dosegel PortugalecRafa Silva. Za nastop v skupinskem delu Lige prvakov se bo PAOK pomeril z ruskim Krasnodarjem.

Izidi, Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog:

Dinamo Kijev - Alkmaar 2:0(0:0)

Rodriguez 49., Šaparenko 87.



PAOK - Benfica 2:1 (0:0)

Vertonghen 63./ag, Živković 75.; Silva 90.



Gent- Rapid Dunaj 2:1(1:0)

Dorsch 36., Jaremčuk 59., Demir 90.