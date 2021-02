Manchester City rutinirano do zmage v Budimpešti

Uvodna tekma osmine finala Lige prvakov med Borussio iz Mönchengladbacha in Manchester Cityjem je potekala v Budimpešti. Nemška ekipa je bila v podrejenem položaju celo tekmo, nogometaši Cityja pa so dosegli po en gol v vsakem polčasu (0:2) in mirno pričakujejo povratno tekmo.

