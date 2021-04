Klopp: Ne verjamem v maščevanje, bi bilo pa lepo, da bi napredovali

Takrat je bil odločilni mož tekme Gareth Bale z dvema goloma (Valižan je kot posojen igralec Reala trenutno član Tottenhama), enega je dodal Karim Benzema , za redse je zadel Sadio Mane . Sprememba je tudi ta, da sedaj v moštvu ni junaka tiste tekma Bala, pa tudi portugalskega zvezdnika in dolgoletnega člana belega baleta Cristiana Ronalda, ki je član Juventusa in je letos hitro ostal brez zaključnih bojev v Ligi prvakov. Tekma bo zanesljivo nekaj posebnega, verjetno tudi z dodatno motivacijo, za napadalca Liverpoola Mohameda Salaha. Slednji je finale leta 2018 hitro končal, ker ga je poškodoval Sergio Ramos (španskega branilca tokrat zaradi poškodbe ne bo v moštvu), Egipčan pa je takrat igrišče zapustil v solzah.

Real in Liverpool sta se leta 2018 merila v finalu Lige prvakov, galaktiki so osvojili in slavili naslov prvaka (3:1). Zanimivo je, da sta bila trenerja tudi takrat ista, Zinedine Zidane (Francoz je vmes zapustil Realovo klop, a se je nato vrnil) in Jürgen Klopp , pa tudi kar nekaj igralcev bo znova na igrišču, kot so bili takrat konec maja v Kijevu del finalnega obračuna.

Podobno razmišlja tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp , ki se prav tako ne obremenjuje z omenjeno finalno tekmo. "Tisti večer je bil takrat kar čuden za nas, vendar je to že precej daleč nazaj in ne morem se sedaj jeziti zaradi tega, tega niti ne poizkušam. Nismo na maščevalni turneji. Takšno je življenje. Prav veliko ne verjamem v maščevanje, vendar bi bilo lepo, da bi napredovali," je pragmatičen nemški strateg.

"Gre za izločilne tekme, odločitev bo padla po 180 minutah ali še kaj več. Vemo, kaj nas čaka, osredotočeni smo na tekmo in nič drugega nas ne zanima. To je za nas enostavno povedano najpomembnejša tekma sezone, ker je to prva naslednja tekma, ki nas čaka. Ne razmišljamo o preteklosti in finalu leta 2018," pravi trener madridskega moštva Zidane.

Zidane je tudi mnenja, da si njegovo moštvo ni zaslužilo kritik med sezono in to bodo želeli dokazati. Real je še vedno v boju za naslov španskega prvaka (tri točke zaostaja za Atleticom) in je še edino špansko moštvo v boju za naslov v Ligi prvakov. Real je na zadnjih 11 tekmah zbral devet zmag in dva remija, Zidane pa meni, da so bili njihovi rezultati podcenjeni: "Tako je moje mišljenje. Na koncu si zaslužimo zaupanje. Tistega, kar je bilo izrečeno, ne moremo spremeniti. Edino, kar nam preostane je, da vsak dan opravimo svojo nalogo. Vendar pogled na preteklost in zgodovino kažeta, da to moštvo na koncu vedno pokaže drugačen obraz, kot pa je bilo ocenjeno. Nikoli ne obupamo, nikoli."

Francoski trener v napadu računa na "produkcijo" rojaka Karima Benzemaja.Francoski napadalec je v tej sezoni na šestih tekmah Lige prvakov dosegel pet golov, v španskem prvenstvu pa je dodal še 18 golov na na 25 odigranih tekmah. "Dokler je možnost, se vedno borimo do konca. Imeli smo težke trenutke, sedaj smo v dobrem ritmu, čeprav to ne pomeni veliko ta trenutek. Borili se bomo naprej in tekmovali, to je naš cilj,"je še dejal francoski strateg, ki ceni trenerja tekmecev: "Klopp je sijajen trener, ki je dosegel izjemne uspehe v Liverpoolu. Ni mi ga potrebno kopirati, vsak ima svoj slog. Sam se vedno rad naučim nekaj novega. Ko sem opravlja licenco za trenerja, sem analiziral tudi Kloppovo delo."