Guardiola: Če bomo igrali sramežljivo, se nam slabo piše

Prišel je čas za odločitev, katero bo prvo moštvo, ki bo igralo v finalu Lige prvakov. Po tekmi v Manchestru, kjer se bosta na povratni tekmi polfinala pomerila domači City in gostujoči Paris Saint-Germain (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30), bo znan prvi potnik za Istanbul. Gostitelji imajo rezultatsko prednost s pariške tekme (1:2), zato so v rahli prednosti.

Težko je napovedati, kako se bo razpletel obračun Cityja in PSG-ja. Obe moštvi imata izjemen nabor igralcev, ki lahko na vsaki tekmi odločijo zmagovalca in ne glede na zmago angleške zasedbe v Parizu se obeta izenačen in dramatičen obračun. Varovanci trenerja Pepa Guardiole so zmagali na prvi tekmi (1:2), na stadionu Etihad morajo potrditi to zmago in pot v finale Lige prvakov. Glede na formo, tudi v domačem prvenstvu so zmagali v gosteh proti Crystal Palaceu, si lahko obetajo uspešen zaključek polfinalnega obračuna. City je na dobri poti, da osvoji naslov prvaka v Premier League, finale Lige prvakov bi bil seveda nov pomemben korak Cityja na evropski "sceni".

Nekdanji trener Barcelone in münchenskega Bayerna Guardiola dobro pozna kvalitete udarnih asov Paris Saint-Germaina, Brazilca Neymarja,Francoza Kyliana Mbappejain soigralcev. Oba omenjena med najboljši nogometaši na svetu, 29-letni Brazilec in 22-letni Francoz, sta izjemno neugodna za tekmece. Nazadnje je City v polfinalu LP igral v sezoni 2015/2016, ko Guardiole še ni bilo v Manchestru. Prišel je leto kasneje, sedaj ima priložnost, da popelje City v veliki finale LP. "To je drugič, da smo se prebili do polfinala, zato se tukaj ne moremo zanašati na zgodovino našega kluba, vendar jo začenjamo graditi," pravi Guardiola. "Čakajo nas iste nevarnosti kot na prvi tekmi. Pariz lahko spremeni svoj stil igre, njihov trener je zelo pameten. Ne vem, kaj bodo naredili. Želja prebiti se v finale, je normalna, tu še nikoli nismo bili. Osredotočiti se moramo na sebe, da beremo (igro), držimo skupaj v slabih trenutkih, trpimo skupaj. Svojo igro bomo poskušali vsiliti čim bolj bo mogoče. Moramo se dobro braniti, biti potrpežljivi in poskušati doseči gole,"je prepričan trener moštva iz Manchestra. Na tekmi v Parizu sta gola za sinjemorde dosegla Kevin de Bruyne in Riyad Mahrez.

"Naše delo je opravljeno le na pol in vse skupaj je zelo enostavno: če bomo igrali sramežljivo in ne tako, kot znamo, potem se nam slabo piše in PSG ima kvaliteto, da zmaga z 2:0. Če bomo igrali kot drugi polčas v Parizu ali na zadnjih tekmah, imamo priložnost, da pridemo do finala. To bi bile uresničene sanje in to bomo poizkušali narediti. Težko bo, vendar moramo verjeti, da lahko to storimo v Manchestru. Imamo dovolj talenta, da storimo, kar želimo," je prepričan Guardiola. City bo PSG gostil danes zvečer, prenos tekme se na Kanalu A in VOYO s studijskim delom začne ob 20.30. V drugem polfinalnem paru se merita madridski Real in londonski Chelsea, povratna tekma tega para bo na sporedu v sredo zvečer. Veliki finale, ki ga bo gostil Istanbul, boste lahko spremljali na POP TV (29. maja) od 20. ure naprej. Povratna tekma polfinala LP:

Predvideni postavi za današnjo tekmo:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappe