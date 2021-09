Juve nad prvaka brez ključnih napadalcev, Chelsea brez Kanteja

Na osrednji tekmi sredinega programa nogometne Lige prvakov se bosta v Torinu udarila domači Juventus in londonski Chelsea. Modri branijo lanskoletni naslov v tem eminentnem klubskem nogometnem tekmovanju. Tekmeca sta uvodni krog končala z zmago in sta prva favorita v skupini za napredovanje v izločilne boje. Prenos nogometnega spektakla od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

icon-link UEFA: Juventus – Chelsea

Torinski Juventus ima v svojih vrstah pet evropskih prvakov. Naslov prvakov so z Italijo osvojili Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Manuel Locatelli in Federico Chiesa.

Prenos nogometnega spektakla Juventus – Chelsea od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

A bolj boleče od tega podatka je za armado črno-belih navijačev spoznanje, da v tej sezoni po treh letih v kadru ni več Cristiana Ronalda. Čeprav se Juve z njim ni ravno "posladkal" z rezultati v Evropi, je bil 36-letni Portugalec daleč najboljši strelec ekipe, kar se Juventusu pri rezultatih še kako pozna v uvodu v sezono. Novi-stari trener stare dame Massimiliano Allegri bo imel veliko dela, da bo moštvo spravil na mesta, ki jih vodstvo kluba in navijači pričakujejo. Allegri je Juventus prvič vodil v sezonah od 2014/15 do 2018/19 in bil vselej italijanski prvak, dvakrat se je prebil celo v polfinale Lige prvakov. Medtem ko se bo Juve še kako trudil med evropsko klubsko elito priti vsaj do izločilnih bojev, za kaj več – tako se vsaj zdi – nima igralskega kadra. Evropsko sezono je začel z zanesljivo zmago na severu Evrope proti švedskemu prvaku Malmöju (3:0), sedaj pa staro damo čaka precej večji zalogaj – v goste prihaja kar aktualni prvak Lige prvakov. Torinčane pa proti Londončanom čaka izjemno težko delo. Ne samo, da jim bo nasproti stal šampion, črno-beli bodo tudi močno oslabljeni. Proti Chelseaju gotovo ne bosta igrala poškodovana Paulo Dybala in Alvaro Morata.

icon-expand Paulo Dybala je pred dnevi zabil gol na tekmi proti Sampdorii, a je dvoboj po poškodbi predčasno končal. Zaradi poškodbe stegenske mišice bo odsoten slab mesec. FOTO: AP

Kot so sporočili iz kluba, se bosta nogometaša vrnila šele po reprezentančnem premoru sredi oktobra, tako da bosta izpustila tudi sredino tekmo Lige prvakov proti Chelseaju. "Naj jokamo ob tem spoznanju? Nič ne bo pomagalo," je za Corriere Dello Sport komentiral poškodbe ključnih napadalcev ekipe strateg Allegri, ki verjame, da bodo vsi drugi naredili še več v ofenzivni igri, da se odsotnost prvih strelcev ekipe ne bi preveč poznala. Za to bo skrbel tudi Italijanski reprezentant Moise Kean, ki se je iz Evertona pred sezono preseli v Juventus. Enaindvajsetletnik bo dve leti igral kot posojen igralec, potem bo lahko pogodba, ki naj bi bila vredna 20 milijonov evrov, postala trajna. "Kean je iz treninga v trening in iz tekme v tekmo vse bolj pri stvari. Zaveda se, kako zahtevno delo bo imel, saj je trenutni edini napadalec Juventusa," opaža Allegri, ki je prepričan, da ima Juventus kljub igralski oslabljenosti velike možnosti za uspeh. "Verjamem, da bodo Londončani po bolečem domačem porazu proti Manchester Cityju še bolj motivirani. A mi se počasi dvigujemo, za nami so tri zaporedne zmage in samozavestno čakamo Londončane."



Chelsea se otepa vloge favorita Chelsea je bil do tekme angleške Premier League proti velikemu rivalu Manchester Cityju v tej sezoni še neporažen. Sedaj, ko so jih sinjemodri "odprli", bodo na Allianz Areni v Torinu gotovo malce bolj ranljivi. Morda se tudi zato – takšne so vsaj napovedi iz njihovega tabora pred tekmo na severu Italije – na vse pretege otepajo vloge favorita. A ne ravno uspešno, saj gre vendarle za aktualnega šampiona LP. "Dobro smo začeli letošnjo sezono. Na vseh frontah smo uspešni in zadnji poraz proti Cityju ni spremenil dejstva, da smo že v uvodu 'pravi'. Zavedamo se, da so tekme v Ligi prvakov nekaj povsem drugega kot prvenstvene, tako da se gostovanja v Torinu lotevamo z maksimalno mobilizacijo," je otoškim medijem hitel pripovedovati nemški reprezentant Antonio Rüdiger, ki je "prebral", da bo Juve na tekmi močno oslabljen.

icon-expand Romelu Lukaku je od začetka sezone v strelski formi in potrjuje, da je velika Chelseajeva okrepitev. FOTO: AP

"Vemo, da jim manjkajo nekateri pomembni igralci, a imajo širok kader. Kakršno koli podcenjevanje ne pride v poštev. Če želimo osvojiti prvo mesto skupini, potem je zmaga v Piemontu zelo dobrodošla," je še dejal Rüdiger. Spomnimo, Chelsea v uvodnem krogu sezone v LP ni ravno blestel in se je dolgo mučil z ruskim zenitom iz Sankt Peterburga, edini gol pa je dosegel Romelu Lukaku, ki je Londončane že nekajkrat v tej sezoni rešil s svojimi goli. "Kot ekipa rastemo, seveda pa smo presrečni, da imamo takšnega napadalca, kot je Romelu. Odlično se je vključil v sistem, pozna to okolje in od prve tekme naprej je jasno, da smo z njim dobili zares ogromno okrepitev." In gostovaje v Torinu. Bi se Chelsea zadovoljil z remijem? "Na vsaki tekmi iščemo zmago. Gotovo bomo imeli svoje priložnosti tudi v Torinu, čeprav se zavedamo izkušenosti Juventusove obrambe. Težko prejemajo gole, še posebej v Evropi. To, da so slabše začeli sezono v Italiji, nas ne bo uspavalo," sporoča branilec modrih iz angleške prestolnice. Kante zaradi koronavirusa izpušča derbi proti Juventusu Francoski nogometaš N'Golo Kante bo moral izpustiti obračun v Torinu. Kante je moral zaradi strogih pravil na Otoku ostati v karanteni. Strateg modrih Thomas Tuchel je sicer dejal, da ne ve, ali je bil Kante cepljen, poleg tega nima niti podatkov, koliko njegovih varovancev je bilo cepljenih proti novemu koronvirusu. Ob Kanteju bodo sicer na tekmi proti Juventusu v Torinu manjkali tudi Američan Christian Pulisic ter Angleža Mason Mount in Reece James.