Guardiola: Pravijo, da sem genij, ko zmagam. A če izgubim, nimam pojma

Po reprezentančnih akcijah se vrača elitni klubski nogomet. In z njim Liga prvakov, v kateri nas že prihodnji teden čakata dva velika derbija. V sredo se bosta pomerila nesramno bogata Manchester City in PSG. Francozi so dobili prvo tekmo, Angleži pod vodstvom trenerja Pepa Guardiole, ki Lige prvakov ni osvojil že deset let, pa se pripravljajo na maščevanje. Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.40.

Pep Guardiola je kot nogometaš na vrh evrope stopil enkrat, v vlogi trenerja pa dvakrat. Vselej z Barcelono, a nazadnje leta 2011. "Prijatelj. Želel sem kot igralec trikrat osvojiti Ligo prvakov, pa ni šlo. Kar nekajkrat smo bili blizu. Tudi v temu, oprostite, sem dober." Lani je bogati Manchester City popeljal do finala najelitnejšega nogometnega tekmovanja, pa klonil proti Chelseaju. "Pravijo, da sem genij, ko zmagam, ko pa izgubim, nimam pojma. Tako da, nisem genij. Iskreno, sem človek, ki je najbolj delaven na svetu? To sem. V tem sem dober. Veliko se posvečam svojemu delu. Sem prvi, ki pride v službo in zadnji, ki odide." V šesti sezoni na klopi sinje modrih znova lovi zgodovinsko prvo lovoriko v Ligi prvakov za City. Z njo bi se vpisal v klubsko zgodovino dokončno vpisal kot najboljši trener vseh časov. "Ne želim uspeti brez vloženega truda. Tega ne želim. Tako ne gre. Ko mi nekdo nekaj nudi, brez da bi se moral potruditi ... V tem ne vidim zadovoljstva." icon-expand Ronald Koeman in Pep Guardiola FOTO: AP Uvrstitev v izločilne boje ne bi smelo biti vprašanje, derbi s PSG-jem pa bo odločal o prvem mestu v skupini in boljšim izhodiščem pred žrebom osmine finala. "Pravijo, da ne morem osvojiti Lige prvakov. V redu, se bom bolj potrudil. Če bo uspelo, super. Če ne bo uspelo, pa tudi, " pred nadaljevanjem Lige prvakov pravi 50-letni Katalonec.