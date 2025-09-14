Svetli način
Stavnice največ možnosti pripisujejo Liverpoolu, Barceloni in PSG-ju

14. 09. 2025

S.V.
Elitna Liga prvakov se vrača! Pred nami je že 71. izvedba najprestižnejšega klubskega tekmovanja in 34. odkar nosi današnje ime. Letošnji veliki finale bo 30. maja 2026 v Budimpešti, stavnice pa največ možnosti za naslov pripisujejo Liverpoolu, Barceloni in PSG-ju. Že uvod ponuja nekaj izjemno vročih dvobojev, ki jih boste lahko v torek, sredo in četrtek spremljali na Kanalu A in VOYO.

Tri tekme, ki odpirajo sezono na Kanalu A in VOYO

V torek se na Kanal A in VOYO vrača elitna Liga prvakov s prenosom obračuna med madridskim Realom in Marseillem. Španci lovijo dve zgodovinski meji: 200. zmago in 700. gol v Ligi prvakov. Madridčani so proti Marseillu dobili že vse štiri medsebojne tekme v tem tekmovanju, Pierre-Emerick Aubameyang pa bo skušal nadaljevati svoj neverjeten niz – zabil je na vseh štirih prejšnjih obračunih proti Realu v dresu Dortmunda.

Real Madrid
Real Madrid FOTO: AP

V sredo bomo pospremili srečanje Liverpoola in Atletico Madrida. Na Anfieldu bo vzdušje električno. Liverpool ima kar 14 zaporednih domačih zmag v skupinskem delu, na zadnjih 13 obračunih pa je vsakič dosegel vsaj dva gola. Mohamed Salah in Florian Wirtz sta na papirju glavni orožji Redsov, medtem ko bo Atletico iskal prvo zmago proti angleškemu nasprotniku v skupinskem delu.

Liverpool
Liverpool FOTO: AP

V četrtek pa nas čaka dvoboj med Newcastlom ter Barcelono. Po 27 letih se ponavlja spomin na kultno tekmo, ko je Newcastle doma s 3:2 premagal Barcelono. Tokrat so Katalonci favoriti – Robert Lewandowski in Raphinha sta v izjemni strelski formi – a Srake z Otoka veljajo za neugodnega gostitelja. Na St. James' Parku so v Evropi izgubili le trikrat na zadnjih 31 tekmah.

Barcelona
Barcelona FOTO: AP

Ekipe, ki bodo letos igrale v Ligi prvakov:

Ajax (NIZ), Arsenal (ANG), Atalanta (ITA), Athletic Club (ŠPA), Atletico Madrid (ŠPA), Borussia Dortmund (NEM), Barcelona (ŠPA), Bayern München (NEM), Benfica (POR), Bodo/Glimt (NOR), Chelsea (ANG), Club Brugge (BEL), Kobenhavn (DAN), Eintracht Frankfurt (NEM), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), Juventus (ITA), Kairat Almaty (KAZ), Bayer Leverkusen (NEM), Liverpool (ANG), Manchester City (ANG), Marseille (FRA), Monaco (FRA), Napoli (ITA), Newcastle (ANG), Olympiacos (GRČ), Pafos (CIP), Paris Saint-Germain (FRA), PSV (NIZ), Qarabag (AZE), Real Madrid (ŠPA), Slavia Praga (ČEŠ), Sporting (POR), Tottenham (ANG), Union SG (BEL) in Villarreal (ŠPA).

Liga prvakov se torej vrača v velikem slogu - z bogato zgodovino, rekordi in napetimi obračuni, ki znova dokazujejo, zakaj je to tekmovanje najbolj prestižno v svetu klubskega nogometa. S studijskim delom bomo pričečenjali ob 20.30.

Isak pripravljen na Ligo prvakov: Čast je biti del šestkratnih prvakov

