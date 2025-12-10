Bellingham: Obračun s Cityjem je lahko naša točka preloma

Madridski Real je nepreklicno v rezultatski krizi. Galaktiki so na zadnjih sedmih obračunih v vseh tekmovanjih zmagali le dvakrat, kar je slab obet pred velikim izzivom v Ligi prvakov, ko bodo nocoj na stadionu Santiago Bernabeu gostili otoški Manchester City. Ob tem ima Xabi Alonso, ki nima povsem trden trenerski sedež, obilo težav s poškodbami in posledično odsotnimi igralci. Prenos Kanal A in VOYO. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

UEFA LP: Real Madrid – Manchester City FOTO: VOYO icon-expand

Španski nogometni velikan je po tekmi proti Celti za nekaj mesecev ostal brez branilca Ederja Militaa. Srednji branilec madridskega Reala, ki je v nedeljo izgubil prvenstveno tekmo proti klubu iz Viga (0:2), si je poškodoval stegensko mišico na levi nogi. Real je tako doživel nov udarec v obrambi, saj je že pred tem pogrešal Danija Carvajala, Trenta Alexander-Arnolda, Deana Huijsena in Ferlanda Mendyja. Ob vseh težavah s poškodbami je tudi generalka za Ligo prvakov minila na najslabši možni način. Bleda igra, domač poraz in žvižgi gledalcev. In posledično krizni sestanek ...

Xabi Alonso FOTO: AP icon-expand

Zaenkrat je trener Xabi Alonso še v sedlu, a že kmalu je lahko tudi drugače. Ob vseh tegobah pa v goste v Madrid prihaja vselej neprijetni tekmec otoški Manchester City. "Smo Real in se ne pritožujemo. Vemo, kaj nam je storiti. na vsaki tekmi se od nas pričakuje zmaga in tudi tokrat je tako. Ne glede na dejstvo, da v zadnjem času ne beležimo želenih rezultatov in smo tudi izgubili prvo mesto v domačem prvenstvu, pa gremo proti Cityju odkrito na zmago," je za Marco dejal Otočan Jude Belingham, ki pričakuje pravi odziv ekipe po nekaj slabši predstavah in tudi nenadejanih porazih.

Zadnji proti Celti je še kako pekel. "Nismo bili pravi, tekma je šla po vsem v drugi smeri od pričakovanega. V veliki emri smo si za to krivi sami. Bili smo kaznovani,a mislim, da je opozorilo leglo na pravo mesto in da bomo že v sredo zvečer pokazali povsem drugačen obraz," je madridskemu časniku "obljubil" Anglež na začasnem delu v Španiji. "Tudi to, da smo zelo oslabljen in da nas je po vsaki tekmi manj, ne sme biti izgovor. Še vedno imamo visoke cilje na vseh frontah, a potrebujemo zmage. Tudi za dvig samozavesti," je poudaril Bellingham.

Jude Bellingham FOTO: AP icon-expand

Real Madrid je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice, štiri točke zaostaja za vodilno Barcelono. V Ligi prvakov po petih tekmah, od tega je štirikrat zmagal, zaenkrat še drži mesto, ki vodi neposredno v končnico.

"Potrebujemo še kakšno zmago, da potrdimo cilj. Veliko bi nam pomenilo, če bi se neposredno uvrsti v končnico. Morda City ne prihaja ob pravem času v goste, glede na našo formo, po drugi strani pa je lahko ta tekma tudi točka preloma," je madridskemu športnem časniku še zaupal Bellingham.

Joško Gvardiol in Phil Foden sta bila strelca na zadnji tekmi. FOTO: Profimedia icon-expand

Če je Real v rezultatskih škripcih, pa je četa trenerja Pepa Guardiole v Madrid dopotovala po treh zaporednih zmagah. City je nazadnje slavil gladko zmago nad Sunderlandom. Branilca Ruben Dias in Joško Gvardiol sta že pred odmorom na stadionu Etihad ekipo Pepa Guardiole hitro popeljala v vodstvo. Za končni izid je v drugem polčasu zadel Phil Foden s svojim petim golom na zadnjih treh tekmah.

"Odlično se počutimo na igrišču. Vidno je, da je forma v vzponu. Mislim, da obračun na Bernabeuu za nas prihaja ob pravem času. To bo dodaten test naše trenutne pripravljenosti," je pred zahtevnim gostovanjem v Madridu dejal "vroči" Phil Foden.

Pep Guardiola FOTO: AP icon-expand

"A pozor, trenutna slabša forma, oziroma slabši rezultati Reala, nas nikakor ne bodo uspavali. Vemo, česa so Madridčani sposobni in morali bomo biti optimalno koncentrirani vseh 90 minut, če želimo priti do pozitivnega rezultata," je otoškim medijem hitel pripovedovati Foden. Izid:

