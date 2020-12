Prvi del Lige prvakov: preboj mladeničev na veliko sceno

Skupinski del Lige prvakov se je letos odvil v rekordno hitrem času. Najboljša evropska nogometna moštva so šest krogov odigrala v le dobrem mesecu in pol. Odličnih tekem in izjemnih golov pa kljub temu ni manjkalo. Najlepšega po izboru Uefe je dosegel Brazilec Neymar, ki je bil skupaj s Špancem Alvarom Morato, Angležem Marcusom Rashfordom in Norvežanom Erlingom Brautom Haalandom tudi najboljši strelec skupinskega dela.

Precej težav v skupinskem delu nogometne Lige prvakov je nepričakovano imel tudi Real Madrid. Četi Zinedina Zidana je grozil celo izpad, 13-kratni evropski klubski prvaki pa so v ključnih trenutkih pokazali pravi karakter in se 25-ič zapored prebili iz skupinskega dela. Neverjeten, rekorden niz zmag iz konca minule sezone je nadaljeval Bayern. Bavarski stroj se je ustavil šele pri številki 15. Napredoval je tudi madridski Atletico. Zasluge za to gredo tudi našemu vratarju Janu Oblaku ter mlademu portugalskemu zvezdniku Joau Felixu. icon-expand Joao Felix FOTO: AP Da lanske odlične predstave niso bile slučaj, je ob napadalcu Atletica dokazal še en nogometni biser. NorvežanErling Braut Haalandsi s šestimi golih na vsega štirih tekmah deli prvo mesto na lestvici strelcev, ob tem je na svojih prvih dvanajstih nastopih v Ligi prvakov zabil že 16 golov. Še nihče v zgodovini jih ni več. icon-expand