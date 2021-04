V taboru Parižanov previdni, morda celo plašni: Bayern je še vedno najboljši na svetu

Odštevanje do povratne tekme četrtfinala Lige prvakov, šlo bo hkrati tudi za ponovitev lanskega velikega finala Lige prvakov, med francosko ekipo PSG in nemškim Bayernom dosega zaključno fazo. Pot do polfinala Lige prvakov je še zelo dolga, tega se pred povratnim obračunom z Bayernom zavedajo nogometaši Paris Saint Germaina, ki so v francosko prestolnico prinesli prednost 3:2 s prve tekme na Bavarskem. Prenos spektakla na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30 z zanimivim studijskim delom.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:08 audio-control-play-line Iz 24UR: Pot do polfinala Lige prvakov je še dolga 01:20 audio-control-play-line Zadnji trening Bayerna pred tekmo v Parizu icon-chevron-left icon-chevron-right