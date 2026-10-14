'City bo zaradi vseh 'okoliščin', ki ga spremljajo, letel po igrišču'

UEFA Liga prvakov: Manchester City - PSG FOTO: VOYO

Nogometaši Manchester Cityja so generalko za spopad s PSG-jem opravili brezhibno. Na derbiju 6. kroga angleškega prvenstva so sredi množičnih protestov navijačev gostovali pri Liverpoolu. Vodilni klub lige je igral prvo tekmo, odkar so ga spoznali za krivega kršitve finančnih pravil angleške prve lige, in slavil spektakularno zmago s 3:0.

Enzo Maresca FOTO: Profimedia

Ekipa, ki jo je vodil zvezdniški napadalec Erling Haaland, je v dvoboju na vrhu lestvice proti dolgoletnemu tekmecu Liverpoolu slavila zanesljivo zmago. Na razgretem stadionu Anfield Road se je tekma v nekaj minutah obrnila v korist sinjemodrih, ko je v 63. minuti domači Ryan Gravenberch prejel drugi rumeni karton.

Kmalu zatem so za goste zadeli Haaland (65. minuta), Jeremy Doku (68.) in Rayan Cherki (78.). Ta spopad med glavnima tekmecema zadnjih let je bil poseben v več pogledih. Prvič po letu 2015 na tej vrhunski tekmi nista bila kot trenerja vključena niti Jürgen Klopp niti Pep Guardiola.

Erling Haaland FOTO: AP

Ekipa Cityja se je v Liverpoolu zaradi finančnega škandala soočila tudi z jeznimi protesti. Zunaj in znotraj stadiona so navijači Liverpoola držali transparente z raznimi slogani in med vsakim napadom igralce Manchestra glasno izžvižgali. "Nič ne morem pri tem. Moja naloga je, tako tudi mojih igralcev, da se povsem podredimo zahtevam na igrišču in ne razmišljamo o stvareh, na katere nimamo vpliva. Naša naloga je, da svoje naredimo na nogometnem travniku. Tu moramo biti najboljši, kot znamo biti," je otoške novinarje hranil z informacijami Enzo Maresca in zatrdil, da je v klubu dobro vzdušje in da so vsi prepričani v pravilen epilog sodne bitke.

"Vemo in prepričani smo, da naše vodstvo dobro dela in je tudi v zakonskih okvirjih. Verjamemo, v opravičen razplet," je dodal Italijan na klopi sinjemodrih in otoškim novinarjem zatrdil, da bi sprejel ponudbo kluba in prevzel vodenje Cityja, tudi če bi pred tem na dan prišle te "malverzacije". "Vsekakor. To ne bi imelo vpliv na mojo odločitev," sporoča Maresca, ki je nato le spregovoril tudi o pripravi na obračun s Parižani.

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"Vemo kaj nas čaka. Dvoboj z dvakratnim zaporednim prvakom najbolj eminentnega evropskega, verjetno tudi svetovnega klubskega tekmovanja. Je potrebno reči še kaj več? Pripravljeni bomo. Smo zelo motivirani. Motiv za takšen obračun je na najvišji možni ravni. Trener ima pred takimi tekmami lahko delo s pripravo," je še dodal Maresca, ki pa ni želel špekulirati o udarni enajsterici na Etihadu.

Etihad je pripravljen na novo poglavje epskega spopada Cityja in PSG-ja. FOTO: AP

"Imamo širok kader. Roko na srce, v glavi imam najmanj šestnajst imen, ki kandidirajo za prvo postavo," je zaključil nekdanji trener Chelseaja.

Spomnimo, med reprezentančnim premorom je neodvisna komisija spoznala Manchester City za krivega kršitve finančnih predpisov angleške lige v 114 od 115 točk obtožnice. Desetkratni angleški nogometni prvaki se soočajo s hudimi kaznimi, vključno z odvzemom več naslovov ali izpadom. City zanika obtožbe in se je na sodbo pritožil.

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Enrique: City je naš večni tekmec



Nogometaši Paris Saint-Germaina so, v generalki za obračun v Ligi prvakov, šlo je za 6. krog francoske lige, premagali Le Mans s 3:1. Branilec naslova je gladko odpravil z gosti, potem ko je najprej Lucas Beraldo v 19. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, v drugem polčasu pa sta v 61. in 68. minuti zmago priigrala Hviča Kvarachelia in Maghnes Akliouche, potem ko je vmes Louis Mafouta izenačil.

Marquinhos FOTO: AP

"Dobri smo bili proti Le Mansu. Za nami je ena boljših predstav v domačem prvenstvu, kjer pa še nismo pokazali vsega kar znamo. Z dosedanjim izkupičkom v Ligue1 nismo in ne moremo bitin zadovoljni," je za L'Equipe razpredal strateg Parižanov Luis Enrique in se povsem osredotočil na prihajajoči veliki izziv v Ligi prvakov. Dvoboji Cityja in PSG-ja so v zadnjem desetletju naravnost epski ...

"Tehtnica se enkrat nagne na eno, drugič spet pa na drugo stran. Naši spopadi so nepredvidljivi, gledalci pa običajno uživajo na teh tekmah. Tudi tokrat pričakujem obračun z veliko goli in seveda našim končnim uspehom. Seveda pa imajo Otočani svoje načrte," je prepričan Španec na klopi francoskih serijskih prvakov.

Luis Enrique FOTO: Profimedia

"Verjamem, da bodo tekmeci zelo motivirani. Sploh po teh okoliščinah, ki niso tesno povezane z nogometom, so pa zelo pomembne za njihovo prihodnost. Verjamem, da bodo igralci in strokovni štab na najvišjem motivacijskem nivoju. Tudi mi jim moramo odgovoriti na enak način," je napoved za tekmo z Manchester Cityjem sklenil Luis Enrique.