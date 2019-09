Skupinski del Lige prvakov na Kanalu A in VOYO odpirajo aktualni prvaki iz Liverpoola

Skupinski del Lige prvakov se bo začel 17. in 18. septembra, tekme pa bodo nato še 1. in 2. oktobra, 22. in 23. oktobra, 5. in 6. novembra, 26. in 27. novembra ter 10. in 11. decembra.

V skupini A imata po mnenju poznavalcev največ možnosti za to Paris St. Germain in Real Madrid, ob njima sta še Club Brugge in Galatasaray. Favorita skupine B sta Bayern in finalist v prejšnji sezoni Tottenham, načrte jima bosta skušala prekrižati Olympiacos in Crvena zvezda. V skupini C izstopa Manchester City, Šahtar Donjeck, Dinamo Zagreb s Petrom Stojanovićem in Atalanta z Josipom Iličićem pa mu bodo skušali otežiti delo. V skupini D sta na papirju najmočnejšaJuventus in Atletico Madrid z Janom Oblakom, Bayer Leverkusen in moskovska Lokomotiva pa bosta poskušala presenetiti. V skupini E bo imel branilec naslova Liverpoolnajhujšega konkurenta v Napoliju, skupino pa dopolnjujeta Salzburg in Genk. Skupina F je ena najtežjih z Barcelono, Borussio Dortmund in milanskim Interjem Samirja Handanovića, vsi so že bili evropski prvaki, ob njih bo igrala še praška Slavia. V skupini G bodo boji bržčas še bolj nepredvidljivi, saj so v njej Zenit St. Peterburg (nekdanji klub Mihe Mevlje, ta po novem igra za Soči), Benfica, Olympique Lyon in Leipzig Kevina Kampla. V skupini H pa se prav tako obetajo zanimivi dvoboji, v njej je prvak Lige Evropa Chelsea, presenečenje minule sezone Ajax, Valencia in Lille.