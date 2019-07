Lindelöf prvi na seznamu Barcelone po neuspeli 'akciji' z de Ligtom

Pri Barceloni so verjeli, da bo podobno pot, kot jo je ubral Frenkie de Jong, ubral tudi njegov soigralec pri Ajaxu in prijatelj Matthijs de Ligt. A so Katalonci, vsaj glede na napovedi, ostali praznih rok v tem primeru, saj se de Ligt po vseh napovedih seli k Juventusu. Barca je obupala, potem ko je de Ligtov agent Mino Raiola poleg ostalih zahtev v finančno "konstrukcijo" prestopa dodal še 10 milijonov evrov za svoje delo in kar 12 milijonov (neto) letne plače za nizozemskega zvezdnika.

De Jong zanesljivo ni zadnja okrepitev katalonske zasedbe v poletnem prestopnem roku. Pri Barci se zavedajo, da potrebujejo okrepitve, predvsem za nastope v Ligi prvakov. Naslednji na seznamu želja in Barcin plan B je 24-letni branilec Victor Lindelöf, poroča španski Mundo Deportivo. Šved je član Manchester Uniteda in težava za Barcelono je dejstvo, da ga Rdeči vragi ne želijo prodati.