Šved Lindelöf zaradi dihalne stiske na dodatne preiskave

Kot navajajo angleški mediji, naj težave švedskega branilca Victorja Lindelöfa ne bi bile povezane z izbruhom covida-19 v klubu. Zaradi številnih potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom med igralci in osebjem Manchester Uniteda so bili prisiljeni zapreti vadbeni kompleks v Carringtonu, torkovo tekmo z Brentfordom v zahodnem Londonu pa so prestavili. Začasni trener Uniteda Ralf Rangnick je po tekmi dejal, da je imel švedski branilec tudi višji srčni utrip kot običajno, zaradi česar so se odločili, da ga zamenjajo. United je v izjavi sporočil: "Victor je trenutno podvržen vrsti previdnostnih preiskav. Dobro si je opomogel od epizode, ki jo je doživel na tekmi proti Norwichu. Vse kaže, da to ni povezano z nobenim izbruhom covida v klubu."