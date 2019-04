Klopp ob mislih na Porto zaskrbljen zaradi prihodnosti Maneja

Prvi četrtfinalni obračun v ligi prvakov med Liverpoolom in Portom si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO v torek, 9. aprila, od 20.40 dalje!

Lanski finalist lige prvakov Liverpool bo v četrtfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu v torek na Anfieldu gostil Porto. Z zadnjo prvenstveno zmago nad Southamptonom (3:1) so si varovanci nemškega stratega Jürgena Kloppa pripravili pozitivno popotnico pred obračunoma s portugalskim velikanom, ki bi ju po vseh nogometnih kriterijih oziroma izkušnjah morali odločiti v svojo korist.



Toda Porto ni edina 'skrb' izkušenega Kloppa, saj se v ozadju vse bolj 'dogaja' tudi v smeri potencialnega odhoda odličnega senegalskega napadalca 'redsov' Sadia Manea k madridskemu Realu. Ni skrivnost, da si povratnik na klop 'galaktikov' Zinedine Zidane v novi sezoni želi boljšega, agresivnejšega in predvsem novih lovorik željnega Reala, v katerega koncept pa naj bi sodil tudi Senegalec. Čeprav v vodstvu Liverpoola trdijo, da je Mane srečen na Anfieldu, pa v isti sapi ne morejo oziroma ne smejo zanikati vse večjega 'pritiska' predsednika Madridčanov Florentina Pereza in njegovih sodelavcev v želji, da bi poleti k največjima Zidanovima željama - Edenu Hazardu in Paulu Pogbaju - priključili še pri navijačih rdečih zelo priljubljenega Manea.