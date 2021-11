Liverpool, Ajax, Bayern in Juventus brez prask že v osmini finala

S končanim četrtim krogom skupinskega dela elitne Lige prvakov smo zakorakali v sklepno fazo prvega dela tekmovanja. Štiri ekipe so si že zagotovile napredovanje, tri pa so že dva kroga pred koncem ostale brez možnosti za napredovanje v izločilne boje. Ajax, Bayern, Juventus in Liverpool so na dosedanjih štirih tekmah osvojili vseh 12 možnih točk in si že zagotovili mesto v osmini finala. Varovanci Jurgena Kloppa so osvojili tudi prvo mesto v sicer tako imenovani skupini smrti.