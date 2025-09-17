Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Oblak in soigralci bodo na Anfieldu napadali zmago proti Liverpoolu

Liverpool, 17. 09. 2025 17.40 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Prišel je dan za nov zmenek med dobrima evropskima znancema. V sezoni 2019/20 so colchonerosi v osmini finala izločili redse, leto in pol kasneje, ko sta bili ekipi v isti skupini, pa je obe tekmi dobil Liverpool. Favoriti so danes Angleži, jih lahko Španci presenetijo? Preverite na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom začnemo ob 20.30.

UEFA LP: Liverpool - Atletico Madrid
UEFA LP: Liverpool - Atletico Madrid FOTO: VOYO

Liverpool in Atletico Madrid sta bila v Ligi prvakov prvič tekmeca v sezoni 2008/09. Obe tekmi skupinskega dela sta se takrat končali z rezultatom 1:1, od takrat pa moštvi nista več nikoli remizirali. Pred novim zmenkom med evropsko elito sta se kluba leta 2010 pomerila v polfinalu Lige Evropa, ko sta obe ekipi doma vknjižili minimalni zmagi, po podaljšku druge tekme pa je napredoval Atletico Madrid, ki je kasneje postal prvak omenjenega tekmovanja.

Preberi še Simeone prepričan, da imajo njegovi Atleti 'recept' za Anfield

V preteklih letih sta si kluba nasproti stala še v dveh sezonah. Najprej v 2019/20, ko so nogometaši s španske prestolnice domačo tekmo dobili z 1:0, enaki izid pa je semafor kazal po rednem delu povratne tekme. Prednost redsov je v podaljšku povišal Roberto Firmino, sledil pa je popolni preobrat gostov, ki so na krilih Marcosa Llorenteja in Alvara Morate prišli do napredovanja.

Marcos Llorente in Virgil van Dijk
Marcos Llorente in Virgil van Dijk FOTO: AP

Dve sezoni kasneje sta Liverpool in Atletico Madrid pristala v isti skupini Lige prvakov. Španci so doma izgubili z 2:3, v Liverpoolu pa je bil končni rezultat 2:0. Redsi so skupinski del sklenili stoodstotni in v omenjeni sezoni prišli do finala, kjer so morali premoč priznati Real Madridu.

Kako bo tokrat? Strokovnjaki več možnosti za zmago pripisujejo aktualnemu angleškemu prvaku, ki je po štirih krogih domačega prvenstva še zmeraj stoodstoten. Atletico je na drugi strani v sezono startal precej slabše in je po štirih tekmah s petimi točkami na 12. mestu španskega prvenstva.

Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool - Atletico Madrid FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov liverpool atletico madrid
Naslednji članek

Vstopnice za Ligo prvakov čakajo najboljšega v naši Fantasy ligi

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Broj Jedan
17. 09. 2025 17.58
Ajde Anfield, razbijte Atletico LPP
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256