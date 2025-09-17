Oblak in soigralci bodo na Anfieldu napadali zmago proti Liverpoolu

Liverpool in Atletico Madrid sta bila v Ligi prvakov prvič tekmeca v sezoni 2008/09. Obe tekmi skupinskega dela sta se takrat končali z rezultatom 1:1, od takrat pa moštvi nista več nikoli remizirali. Pred novim zmenkom med evropsko elito sta se kluba leta 2010 pomerila v polfinalu Lige Evropa, ko sta obe ekipi doma vknjižili minimalni zmagi, po podaljšku druge tekme pa je napredoval Atletico Madrid, ki je kasneje postal prvak omenjenega tekmovanja.

V preteklih letih sta si kluba nasproti stala še v dveh sezonah. Najprej v 2019/20, ko so nogometaši s španske prestolnice domačo tekmo dobili z 1:0, enaki izid pa je semafor kazal po rednem delu povratne tekme. Prednost redsov je v podaljšku povišal Roberto Firmino , sledil pa je popolni preobrat gostov, ki so na krilih Marcosa Llorenteja in Alvara Morate prišli do napredovanja.

Dve sezoni kasneje sta Liverpool in Atletico Madrid pristala v isti skupini Lige prvakov. Španci so doma izgubili z 2:3, v Liverpoolu pa je bil končni rezultat 2:0. Redsi so skupinski del sklenili stoodstotni in v omenjeni sezoni prišli do finala, kjer so morali premoč priznati Real Madridu.

Kako bo tokrat? Strokovnjaki več možnosti za zmago pripisujejo aktualnemu angleškemu prvaku, ki je po štirih krogih domačega prvenstva še zmeraj stoodstoten. Atletico je na drugi strani v sezono startal precej slabše in je po štirih tekmah s petimi točkami na 12. mestu španskega prvenstva.