Klopp se vrača: bo Liverpool skupinski del zaključil v Dortmundu?

Po poročanju ESPNbi se lahko Midtjylland in Liverpool namesto v Herningu 9. decembra, ko bo na sporedu zadnji krog skupinskega dela Lige prvakov, pomerila v Dortmundu, saj za potovanja na Dansko oziroma za prihode iz omenjene države v Veliki Britaniji trenutno veljajo nekatere omejitve. Dortmundski stadion Signal Iduna Park bi lahko tako "zamenjal" MCH Areno in gostil ekipo Jürgna Kloppa, ki je pred prihodom na Anfield uspešno vodil ravno dortmundsko Borussio in se z osvojitvijo dveh državnih naslovov (2011, 2012) ter uvrstitvijo v finale Lige prvakov leta 2013 za večno vtisnil v srca navijačev.

Dortmundska mestna uprava je v četrtek za ESPN potrdila, da so mesto "izbrali za gostitelja" tekme, na kateri navijači ne bodo imeli vstopa na tribune, ki so v Nemčiji zaprte vse od začetka novembra. Pri Midtjyllandu naj bi sicer še vedno upali, da bi lahko tekmo odigrali na domači zelenici, več pa naj bi bilo znanega do konca tega tedna.

Vroče bo do konca

Na začetku novembra je Angleška nogometna zveza (FA) dobila dovoljenje vlade, ki je sprostila nekaj ukrepov, s katerimi so omogočili organizacijo tekme Lige narodov proti Islandiji. Britanska vlada je novembra namreč sprejela ukrep, ki za prihode z Danske predvideva obvezno 14-dnevno samoosamitev, v katero morajo tudi vsi člani istega gospodinjstva.

Liverpool si je na sredini četrti tekmi skupinskega dela najelitnejšega evropskega tekmovanja privoščil spodrsljaj proti Atalanti (0:2), ki ji je z golom na Anfieldu pot do zmage tlakoval slovenski zvezdnik Josip Iličić. Skupaj z Ajaxom ima Atalanta zdaj sedem točk, dve manj kot Liverpool, medtem ko Midtjylland na prvo točko še čaka in je že ostal brez možnosti tudi za napredovanje v izločilne boje Lige Evropa.