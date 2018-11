Liverpool bo po 'mesarski predstavi' napredovanje lovil z nujno zmago proti Napoliju

"Vem, da bodo zdaj glavni naslovi, Klopp je rekel, toda številne prekinitve na tej tekmi niso bile v redu. Dvakrat zapored smo osvojili nagrado za 'fair-play' v Angliji, nocoj pa smo izgledali kot mesarji po vseh kartonih, ki smo jih dobili. Pametne poteze PSG-ja, še posebej Neymarja , toda tudi mnogi drugi nogometaši so padali, kot da je šlo za nekaj resnega. In seveda nismo mogli ostati mirni," je po porazu in številnih teatralnih vložkih nogometašev PSG-ja v Parizu razlagal trener Liverpoola Jürgen Klopp .

Liverpool si je s sinočnjim porazom v Parizu (1:2) zagrenil življenje in bo napredovanje lovil prav na zadnji tekmi z Napolijem . Za napredovanje bodo morali varovanci Jürgena Kloppa premagati Italijane z zmago 1:0 ali 3:1, 4:2, 5:3 itd. V kolikor bodo zmagali 'le' 2:1, 3:2 ali 4:3 bo to premalo za napredovanje med osem najboljših, seveda ob predpostavki, da PSG premaga Crveno zvezdo.

Skupina C aktualne sezone Lige prvakov je najbolj razburljiva skupina. Prav v zadnjem krogu bomo dobili oba potnika v osmino finala. Za zdaj je jasno le to, da se tja ne more več prebiti Crvena zvezda , ki pa še ohranja upe na tretje mesto. To še vodi v Ligo Evropa.

"Veliko stvari se da narediti. Rumeni karton lahko daš za kar koli. Če padeš in se obnašaš, kot da si umrl, nato pa naslednji trenutek vstaneš, rumeni karton. To je nešportno obnašanje. Na koncu to postane hektika in vsi padajo. Ne bi rad rekel, da si Pariz ni zaslužil zmage in ne pričakujem pomoči sodnika, pričakujem le, da take stvari umiri. Ne dogaja se tako zelo pogosto, treba je biti pošten, a tokrat se je to zgodilo," je še dodal Klopp.

Prepričan je tudi, da je bil start Marca Verrattija nad Joejem Gomezom. "Zame je to rdeči karton. Toda kaj to spremeni. Vi imate zgodbo in jaz izpadem slab poraženec. Zelo dobro sem videl in zagotovo ni bil prekršek za enako barvo kot ostalih 500 rumenih kartonov," je pristavil Nemec na klopi Angležev.