'Dvoboj z Liverpoolom bo ena najtežjih tekem, ki smo jih odigrali'

Nogometaši Liverpoola se po dramatični zmagi nad madridskim Atleticom podajajo na vroče gostovanje na stadionu Ali Sami Yen, kjer se bodo v torek v okviru 2. kroga ligaškega dela Lige prvakov pomerili z Galatasarayjem. Turški prvaki so bili v prvem krogu visoko poraženi v Frankfurtu (5:1), zato bodo pred domačimi navijači skušali popraviti uvodni vtis. Trener Okan Buruk je ob tem poudaril, da bo to ena najtežjih tekem v njegovi štiriletni karieri pri turškem velikanu. Tekmo s studijskim delom (20.30) si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Galatasaray in Liverpool sta se doslej pomerila štirikrat - enkrat so slavili Angleži, enkrat Turki, dvakrat pa sta se tekmeca razšla z neodločenim izidom. A njun zadnji obračun ima že zelo dolgo brado, ekipi se bosta namreč srečali prvič po letu 2007. Razlog za to tiči predvsem v tem, da je Galatasaray v zadnjih šestih sezonah šele drugič del najelitnejšega klubskega tekmovanja. "Prešli smo prehodno obdobje, zdaj pa mora Galatasaray pokazati svojo identiteto in to bomo storili. To je moja četrta sezona in to bo ena najtežjih tekem, ki smo jih odigrali," je dejal trener Galatasarayja Okan Buruk.

Okan Buruk FOTO: AP icon-expand

Galatasaray je na domačih tleh proti angleškim predstavnikom izgubil le enega izmed zadnjih osmih dvobojev, medtem ko je Liverpool dobil zgolj eno izmed zadnjih šestih gostovanj v Turčiji. "Igrali bomo proti zelo dobri ekipi v dobri formi, ekipi, ki je dobro začela ligo in Ligo prvakov, čeprav je izgubila zadnjo tekmo. Na takšnih domačih tekmah se moramo dokazati. Igrali bomo kot Galatasaray in razmišljali kot Galatasaray. Izvajati moramo močan pritisk, nasprotniki morajo to začutiti. So zelo pomembna, uspešna ekipa z uspešnim trenerjem. Želimo iti na igrišče s svojimi načrti in dati vse od sebe," je pred tekmo poudaril 51-letni Buruk.

Galatasaray - Liverpool FOTO: 24ur.com icon-expand

Turška zasedba je bila v prvem krogu visoko poražena - v Frankfurtu ji je Eintracht nasul kar pet zadetkov, edini gol za Galatasaray, ki je sicer povedel, pa je prispeval Yunus Akgün. Zatem je četa Okana Buruka v turškem prvenstvu nanizala dve zmagi, po sedmih krogih pa še ni oddala točke. Po lažji poškodbi se je v tabor turškega velikana vrnil Victor Osimhen, ki med evropsko elito potrebuje le še en zadetek, da se v zgodovino nigerijskega nogometa vpiše kot prvi igralec z 10 doseženimi zadetki. Zaenkrat jih je zbral devet in je izenačen z Obafemijem Martinsom. Liverpool je evropsko sezono odprl z zmago proti Atleticu iz Madrida, potem ko je v sodnikovem dodatku za 3:2 zadel kapetan Virgil van Dijk. Redsi so sicer v soboto vknjižili prvi poraz v letošnji sezoni, ko jih je na Selhurst Parku premagal Crystal Palace (2:1) z golom Edwarda Nketiaha globoko v sodnikovem dodatku.

Mario Lemina FOTO: Profimedia icon-expand

Pred tekmo je svoje misli strnil tudi vezist turških prvakov Mario Lemina, ki je v Premier ligi v dresu Wolverhamptona, Southamptona in Fulhama zbral 145 nastopov: "V svoji karieri sem velikokrat igral proti Liverpoolu. Vem, kako igrajo. Ni vse odvisno od enega igralca, imamo veliko igralcev, vodij. Uspeh v tej tekmi je stvar kemije, skupaj branimo, skupaj napadamo. Želimo biti ponosni." Redsi imajo sicer na Carigrad lepe spomine, tam so leta 2005 v norem finalu premagali Milan, potem ko so nadoknadili zaostanek treh golov in po enajstmetrovkah prišli do petega evropskega naslova. Kako uspešni bodo tokrat na vročih turških tleh? Preverite v torek na Kanalu A in VOYO, kjer s studijskim delom pričnemo ob 20.30.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO! FOTO: 24ur.com icon-expand