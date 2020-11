Liverpool in Ajax z različnima popotnicama v torkov derbi Lige prvakov

V torek si boste lahko na VOYO in Kanalu A od 20.40 dalje ogledali obračun Liverpoola in Ajaxa. Redsi so prejšnji konec tedna v angleškem prvenstvu le remizirali z Brightonom (1:1), medtem ko so Nizozemci v domači Eredivisie s petardo odpravili Emmen. Četa Jürgena Kloppa si proti Ajaxu ne sme privoščiti drugega zaporednega evropskega poraza, ničla pa tudi za goste nikakor ne pride v poštev. Vse to napoveduje sila zanimiv derbi skupine D, ki bo neposredno odločal o potnikih v osmino finala.

Josip Iličić je pred slabim tednom dni z Atalanto ugnal Liverpool, sedaj pa ga čaka danski Midtjylland. FOTO: AP Liverpool je v soboto na gostovanju pri Brightonu dolgo vodil, na koncu pa so domači izenačili v tretji minuti sodniškega dodatka po sumljivo dosojeni enajstmetrovki. Izgubljeni točki sta Redse še toliko bolj boleli, ker so bili praktično vso tekmo boljši nasprotnik, za nameček pa jim je sodniška ekipa razveljavila kar dva zadetka. KapetanJordan Henderson je bil zaradi remija pričakovano razočaran. Po tekmi je dejal, da bi si po prikazanem s soigralci zagotovo zaslužil vse tri točke. Vsaj eno pa bo nujno moral doseči v torek, ko na Anfield prihaja Ajax. Morebitni drugi zaporedni domači poraz v Ligi prvakov (Liverpool je prejšnji teden z 0:2 izgubil proti Atalanti, op. a.) bi aktualne angleške prvake pred zadnjim krogom skupine postavil v sila neugoden položaj. Na drugi strani pa isto velja tudi za Ajax, ki je v soboto sicer pokazal odlično formo, ko je na gostovanju s petardo ugnal Emmen. Trenerja Erika ten Hagalahko veseli tudi dejstvo, da je bilo med strelci kar pet različnih nogometašev – v polno so namreč meriliDavy Klaassen, Zakaria Labyad,Lassina Traore, Jurgen Ekkelenkampin Quincy Promes. A uspehi z domačih zelenic, kjer Ajax po desetih krogih vodi s 27 točkami, bodo hitro pozabljeni, če bodo Amsterdamčani še drugič v sezoni izgubili proti Liverpoolu. Morebitna ničla bi jih pred zadnjim krogom najverjetneje postavila v imperativ zmage proti Atalanti, od katere se tokrat pričakuje, da bo prav tako v torek brez težav odpravila danski Midtjylland. icon-expand