Slotov veliki dan na San Siru: Prvič moj rojstni dan ne bo pomemben!

Le še ure nas ločijo od velikega začetka nove sezone Lige prvakov. Nova ni le sezona, ampak tudi format tekmovanja, ki 36 moštvom ponuja ligaški del, v katerem se bodo soočila z osmimi različnimi nasprotniki. Posledično je vsak dan zagotovljen vsaj en spopad velikanov in torek nam ponuja obračun Liverpoola in Milana na zgodovinskem San Siru. Za novega trenerja Liverpoolčanov Arneja Slota bo to zelo poseben dan. Ob 20.30 ne pozabite preklopiti na Kanal A in VOYO.

"Prvič moj rojstni dan ne bo pomemben! Tekme se zelo veselim zaradi zgodovine med obema moštvoma in stadiona, na katerem bo odigrana," je pred svojo prvo tekmo v Ligi prvakov na klopi Liverpoola dejal nizozemski strateg, ki danes praznuje svoj 46. rojstni dan. Kljub napovedim, da San Siro zaradi nezadovoljstva domačih navijačev s predstavami moštva ne bo poln, Slot nasprotnikov ne podcenjuje. "Ni nas strah, ampak spoštujemo vse njihove igralce, ker so v soboto dokazali, da so v dobri formi. Dosegli so zelo dobro zmago z izidom 4:0 (proti Venezii)," nasprotnike ocenjuje Slot.

Trener Liverpoola Arne Slot FOTO: AP icon-expand

Letošnja Liga prvakov bo prva v novem formatu s 36 moštvi in ligaškim delom na začetku. Prvih osem klubov se bo uvrstilo neposredno v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta, pa bodo pred tem morala odigrati še dve playoff tekmi. Slot še ni popolnoma prepričan, kaj njega in njegove igralce čaka, kljub temu pa že pred začetkom tekmovanja vidi eno veliko prednost tega formata: "Težko je reči pred začetkom, ampak mislim, da je očitno, da moraš veliko zmagovati, če želiš (ligaški del) zaključiti med prvimi osmimi. Kot nekdo, ki rad vsak večer gleda nogomet na televiziji, pa mi je všeč to, da je vsak večer na sporedu dobra tekma. Zdaj se na primer vsak, ki ima rad nogomet, veseli naše tekme."

Liverpool med poletnim prestopnim rokom ni bil pretirano aktiven, saj je svoje moštvo okrepil zgolj z italijanskim napadalnim vezistom Federicom Cieso, ki še ni zaigral v slovitem rdečem dresu."Prvič nam je na voljo. Ker pa nam je na voljo prvič, bi bilo veliko presenečenje zanj in vse ostale, če bi tekmo začel v prvi enajsterici. Prezgodaj je, da bi igral 90 minut, ampak upamo, da bo v naslednjih tekmah odigral svoje prve minute," je o statusu edine letošnje okrepitve v svojem moštvu dejal Slot. Eden glavnih razlogov, zakaj vodilni možje na Anfieldu niso čutili potrebe po velikih okrepitvah, je uspešen lanski prestopni rok, ko so s prihodi Wataruja Enda, Ryana Gravenbercha, Alexisa Mac Allisterja in Dominika Szoboszlaija osvežili zvezno vrsto. Predvsem Mac Allister in Szoboszlai sta blestela že v prvi sezoni, a Slot od slednjega pričakuje še več."Za zdaj je za nas bil pomemben, ko nismo imeli žoge v svoji posesti, saj je izjemen v pritisku na nasprotnike. Mislim pa, da bom z njim moral delati na tem, da bo bolj vpleten pri doseganju zadetkov in ustvarjanju priložnosti. Če se prav spomnim, je lani zabil le tri gole. Napadalni vezist pri Liverpoolu mora imeti višje številke, kljub temu pa sem z njim zelo zadovoljen za zdaj," je dosedanje predstave Dominika Szoboszlaija ocenil Slot.

Vratar Alisson na San Siru še ne pozna poraza. FOTO: AP icon-expand