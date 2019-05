Liverpool na 'misijo nemogoče' proti Barci brez Salaha in Firmina

Rdeča luč zdravnikov "Oba jutri ne bosta na voljo. Gre za pretres, zato Mo (Salah, op. a.) ne bo smel igrati. Počuti se dobro, a če ni dovolj dobro z zdravniškega vidika, je to vse,"je dejal Klopp, ki se je tako dotaknil zdravniških navodil, ki jim morajo slediti klubi. Salah zaradi pretresa namreč ne sme trenirati do sobote, a to pomeni, da bo Kloppu vseeno na voljo za odločilno tekmo v boju za naslov v Premier League z Wolverhampton Wanderersi .

Liverpoolova naloga na povratni tekmi polfinala Lige prvakov z Barcelono je dan pred obračunom na Anfieldu postala še precej težja. Jürgen Klopp je namreč potrdil, da je za povratni dvoboj s Katalonci, ki so doma na prvi tekmi slavili s 3:0, ostal tako brez Mohameda Salaha kot brez Roberta Firmina . Brazilca so v zadnjem času mučile težave z mišico, a je na Camp Nouu vstopil s klopi in bi kmalu zabil za 3:1, blizu zadetku pa je bil tudi Egipčan, a je v nadaljevanju akcije zadel okvir vrat.

Odsotnost prvega strelca Premier League bo seveda hud udarec za klub z Anfielda proti Barceloni, kjer bosta priložnost najverjetneje ob Sadiu Manejudobila Divock Origi in Daniel Sturridge, saj se Kloppov poskus z Georginiem Wijnaldumom na Camp Nouu ni najbolje obnesel, formacija z Origijem in Sturridgem (ali morda Xherdanom Shaqirijem) pa je seveda precej napadalnejša izbira pred tekmo, v kateri Liverpoolčani potrebujejo najmanj tri gole.

'Stadion se bo pred tekmo tresel'

"Pred povratno tekmo situacija ni takšna, kakršno bi si želeli, a želimo zmagati. Za nami je dolga sezona,"je zbranim medijem v Liverpoolu povedal Klopp, medtem ko Merseyside že dan pred tekmo Lige prvakov "trese" tudi mrzlica Premier League, kjer rdeči že vso sezono bijejo hudo bitko z Manchester Cityjem.

"Tekma Man. Cityja in Leicestra? Nocoj na sporedu ni druge tekme, a ne vem, če jo bom gledal. Ob desetih bom vedel za rezultat, od tam naprej pa bom vedel, kaj si mislim, čeprav ne bo enako. Bomo videli, kaj lahko stori Leicester, a res nimam pojma,"je nadaljeval Klopp.

"Če bomo v kakšnem trenutku dobili priložnost za preobrat, potem jo bomo izkoristili. Na igrišču moramo prikazati dobro predstavo, na tribunah pa bo v vsakem primeru vzdušje izvrstno. Predstavljam si, da se bo stadion pred tekmo tresel. A ni nujno le to, da zadenemo, moramo tudi preprečiti gol Barci, to pa se ne zgodi velikokrat. Vemo, kako velika naloga nas čaka, a kaj naj rečem ... To je izjemna ekipa in od sebe bo dala sto odstotkov. V zadnjih minutah lahko zabiješ tudi tri gole, a težje bo, če jih bomo morali zabiti pet. Dokler je upanje, imamo možnost. Jaz se ne bom predal"

'Zakaj si storil to?'

Nemški trener je prepričan, da je bila Barcelona v lanskem četrtfinalu proti Romi, ko je zapravila prednost s 4:1 s prve tekme, v drugačnem položaju, kjer so Rimljani zabili gol v gosteh. Opozoril je tudi na dejstvo, da so Katalonci ob že potrjenem državnem naslovu minuli konec tedna spočili celo kopico članov prve postave.

"Roma je dosegla gol v gosteh, to je neprimerljivo. Barca je lahko za nameček storila še nekaj menjav v Vigu, mi pa v tekmo prihajamo po napetem obračunu v Newcastlu. A ne bomo se predali. Moramo biti pripravljeni na igranje do 95. minute in to, da gremo korak za korakom. Ne smemo dobiti gola in to pomeni, da se moramo tudi dobro braniti. Napasti moramo direktno in odločno," je še napovedal Klopp.

"(Lionel) Messi je v Barceloni igral bolj v sredini. Povzročal nam je veliko preglavic po golu za 1:0. Vedno, ko je na igrišču Messi, je težko. Tam smo izgubili osredotočenost po njihovem vodilnem golu. Če tvegaš, te kaznujejo. Tudi pri izidu 3:0 so imeli priložnosti. Moraš izkoristiti priložnosti, ki se ti ponudijo, imeli smo velike priložnosti in odigrali smo obdobja dobrega nogometa. A zgodilo se je to, da nismo zadeli, to pa je potrebno sprejeti. Če imaš proti Barci priložnosti, je bolje zate, da jih izkoristiš, ker se včasih ne vrnejo. Kaj sem po tekmi v Barceloni rekel Messiju? Ne vem, a lahko si predstavljate, da sem rekel: 'Zakaj si storil to?'"

