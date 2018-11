Liverpool ne želi incidenta: Brez Shaqirija na Marakano

Xherdan Shaqiri je skupaj z Granitom Xhako na obračunu med Švico in Srbijo (2:1) poskrbel za incident, ki je Srbijo dvignil na noge. Oba sta namreč ob doseženih golih slavila tako, da sta z rokama upodobila albanskega orla. Oba sta si s tem prislužila dobrih osem tisoč evrov kazni, a to seveda ni pomirilo strasti. Takoj, ko je postalo jasno, da se bosta v skupinskem delu Lige prvakov srečala Liverpool in Crvena zvezda, so navijači srbskih prvakov preko družabnih omrežij Shaqiriju sporočili, da v Beogradu ni dobrodošel in da ga bo, v primeru, da bo na Marakani nastopil, čakal peklenski sprejem. Kaj bi se zgodilo, če švicarski reprezentant, ki je Liverpool okrepil pred začetkom te sezone, stekel na zelenico v Beogradu, zaenkrat ne bomo izvedeli. Jürgen Klopp se je namreč iz preventivnih razlogov odločil, da Shaqirija ne uvrsti na spisek nogometašev za obračun s Crveno zvezdo.



"Slišali in prebrali smo namigovanja o tem, kakšen sprejem bi Shaq doživel. In čeprav nimamo ideje, kaj bi se zgodilo, želimo ostati 100-odstotno osredotočeni na nogomet in ne želimo razmišljati o ničemer drugem. To je vse. Smo Liverpool FC, velik klub, nogometno moštvo in to je naše edino sporočilo. Nimamo političnih sporočil, nikakor. Želimo se osredotočiti na izjemno nogometno igro, brez razmišljanja o ostalih stvareh. Želimo biti spoštljivi in se izogniti vsem motečim faktorjem, ki bi našo pozornost odvrnili od 90 plus nekaj minut tekme, ki je pomembna zgolj in samo zaradi nogometa. Zaradi tega razloga Shaq mi med kandidati, kar je sprejel in odločitev razume. Je naš igralec, imamo ga radi in bo za nas igral še na mnogih tekmah, a ne na torkovi," je svojo odločitev razložil nemški strateg. Liverpool sicer po treh krogih vodi v skupini C s šestimi točkami. Ima točko več od Napolija in dve od Paris Saint-Germaina. Crvena zvezda je zadnja z eno osvojeno točko.