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v živo

Začetek tekme na Anfieldu: Liverpool ali Atletico? (0:0*)

Liverpool, 09. 09. 2026 19.30 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
K.I. A.M.
Liverpool - Atletico Madrid

Drugi dan prvega kroga Lige prvakov bo zaznamovala tekma na Anfieldu, kjer gostuje Atletico Madrid, ki mu v vratih poveljuje slovenski vratar Jan Oblak. Obračun, ki utegne že jasno pokazati, ali se lahko Liverpool vmeša v boj za naslov oziroma ali lahko Atletico ponovi lanski uspeh, ko se je prebil vse do polfinala, lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.

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1'

Liverpool že zapretil

Po 20 sekundah se je Isak že znašel v prvi priložnosti, vendar brez uspeha.

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1'

Začetek tekme na Anfieldu.

Davide Massa je oznanil začetek tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.55

Kaj so v obeh taborih povedali pred spektaklom?

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20.45

Enajsterica gostov

Med vratnicama pričakovano začenja Jan Oblak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.40

Začetna postava redsov

Izven kadra je Cody Gakpo, ki je na treningu staknil poškodbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UEFA Liga prvakov: Liverpool - Atletico Madrid
UEFA Liga prvakov: Liverpool - Atletico Madrid
FOTO: VOYO

Nekaj trenutkov po prvem žvižgu glavnega sodnika je proti gostujočim vratom zapretil Alexander Isak, a bil premalo natančen za ekspresno spremembo začetnega izida.

Jan Oblak Liverpool Atletico Madrid Liga prvakov nogomet

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KOMENTARJI1

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Nianana95
09. 09. 2026 20.55
Dosti podpornikov terorizma imamo mi v Slo. Kajnko bi jih kar poslali, naj pomagajo Hamasu in karndoli ostanejo.
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