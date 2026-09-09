Začetek tekme na Anfieldu: Liverpool ali Atletico? (0:0*)

Drugi dan prvega kroga Lige prvakov bo zaznamovala tekma na Anfieldu, kjer gostuje Atletico Madrid, ki mu v vratih poveljuje slovenski vratar Jan Oblak. Obračun, ki utegne že jasno pokazati, ali se lahko Liverpool vmeša v boj za naslov oziroma ali lahko Atletico ponovi lanski uspeh, ko se je prebil vse do polfinala, lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.