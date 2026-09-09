Nekaj trenutkov po prvem žvižgu glavnega sodnika je proti gostujočim vratom zapretil Alexander Isak, a bil premalo natančen za ekspresno spremembo začetnega izida.
Začetek tekme na Anfieldu: Liverpool ali Atletico? (0:0*)
Drugi dan prvega kroga Lige prvakov bo zaznamovala tekma na Anfieldu, kjer gostuje Atletico Madrid, ki mu v vratih poveljuje slovenski vratar Jan Oblak. Obračun, ki utegne že jasno pokazati, ali se lahko Liverpool vmeša v boj za naslov oziroma ali lahko Atletico ponovi lanski uspeh, ko se je prebil vse do polfinala, lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.
Liverpool že zapretil
Po 20 sekundah se je Isak že znašel v prvi priložnosti, vendar brez uspeha.
Začetek tekme na Anfieldu.
Davide Massa je oznanil začetek tekme.
Kaj so v obeh taborih povedali pred spektaklom?
Enajsterica gostov
Med vratnicama pričakovano začenja Jan Oblak.
Začetna postava redsov
Izven kadra je Cody Gakpo, ki je na treningu staknil poškodbo.
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