Liverpool pristal na pogovore s sindikatom navijačev

Liverpool je bil med veliko šesterico angleških klubov elitne Premier League, ki so se pridružili napovedani ustanovitvi Superlige, a bil nato tudi med prvimi, ki so po le 48 urah od prvotne razglasitve sodelovanje odpovedali. John W. Henry, prvi mož podjetja Fenway Sports Group (FSG) in s tem tudi lastnik aktualnih angleških prvakov, se je v posnetem sporočilu že prejšnji teden opravičil navijačem in prevzel odgovornost za "nepotrebno negativnost", ki jo je v klub vnesla odločitev za zagon novega tekmovanja.

Navijaški sindikat Spirit of Shankly (SOS) je v pismu zahteval srečanje z vodilnimi možmi, v anketi med svojimi člani pa jih je kar 89 odstotkov dejalo, da si želijo, da bi imeli svojega predstavnika v upravnem odboru, s katerim želijo sodelovati pri delu na predlaganih reformah.

"Za sestanek se bomo dogovorili v prihodnjih dneh," je na Twitterju zapisal SOS, kjer so objavili odziv izvršnega direktorja kluba Billyja Hogana na njihovo izjavo za javnost ter anketo. Hogan se je zavzel, da bo sestanek na sporedu "takoj, ko bodo rokovniki to omogočali", dodal pa je: "Pozitivno je, da se je SOS odločila ponovno vzpostaviti stik s klubom, saj bo to omogočilo izvedbo potrebnih pogovorov in predstavitev pogledov, upajmo pa, da se najdejo primerne rešitve, ki bodo v skladu z interesi kluba."

Dodal je še: "Nujno je čim hitreje povrniti vero v naš proces sodelovanja in poudariti resnost, s katero se lotevamo trenutne situacije, ki kliče po tem, da se zgodi pozitivna in pomembna sprememba."