Vinicius pogosto zabija Liverpoolu: bo med strelci tudi danes?

Od 2020 sta se Liverpool in Real Madrid vsako leto merila v Ligi prvakov. Lani so bili v petem krogu ligaškega dela na domačih tleh z 2:0 boljši redsi, v sezoni 2022/23 pa sta se kluba udarila v osmini finala. Na prvi tekmi so Angleži hitro dvakrat zabili, nato pa je sledila petarda gostov, ki so slavili tudi na povratnem obračunu.

Sezono pred tem sta evropska velikana igrala v finalu, kjer je Real Madridu z zadetkom v 59. minuti novo elitno trofejo prinesel Vinicius Junior. V sezoni 2020/21 sta se srečala v četrtfinalu. Vinicius je blestel tudi takrat in ob zmagi s 3:1 dosegel dva zadetka. Povratni dvoboj se je končal brez golov.

Brazilski krilni napadalec letos ni v najboljši formi, je pa Liverpool njegova najljubša evropska stranka. Proti njim je odigral pet tekem, na katerih je beli balet vknjižil štiri zmage in remi. Vinicius jim je skupno zabil pet golov in dodal dve asistenci, vsekakor pa se bo želel tudi danes vpisati v statistiko, saj bi mu to, glede na njegovo trenutno situacijo, nedvomno zelo pomagalo.