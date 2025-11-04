Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Vinicius pogosto zabija Liverpoolu: bo med strelci tudi danes?

Liverpool, 04. 11. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
2

Ena izmed najbolj vročih tekem četrtega kroga ligaške faze najelitnejšega klubskega tekmovanja bo odigrana na Anfieldu, kjer se bosta pomerila Liverpool in Real Madrid. V preteklih letih je bil na medsebojnih obračunih uspešnejši Real Madrid, kako bo pa tokrat? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer s studijskim delom pričnemo ob 20.30.

UEFA LP: Liverpool - Real Madrid
UEFA LP: Liverpool - Real Madrid FOTO: VOYO

Od 2020 sta se Liverpool in Real Madrid vsako leto merila v Ligi prvakov. Lani so bili v petem krogu ligaškega dela na domačih tleh z 2:0 boljši redsi, v sezoni 2022/23 pa sta se kluba udarila v osmini finala. Na prvi tekmi so Angleži hitro dvakrat zabili, nato pa je sledila petarda gostov, ki so slavili tudi na povratnem obračunu.

Vinicius Junior je v finalu Lige prvakov leta 2022 zabil edini gol na tekmi proti Liverpoolu.
Vinicius Junior je v finalu Lige prvakov leta 2022 zabil edini gol na tekmi proti Liverpoolu. FOTO: AP

Sezono pred tem sta evropska velikana igrala v finalu, kjer je Real Madridu z zadetkom v 59. minuti novo elitno trofejo prinesel Vinicius Junior. V sezoni 2020/21 sta se srečala v četrtfinalu. Vinicius je blestel tudi takrat in ob zmagi s 3:1 dosegel dva zadetka. Povratni dvoboj se je končal brez golov.

Brazilski krilni napadalec letos ni v najboljši formi, je pa Liverpool njegova najljubša evropska stranka. Proti njim je odigral pet tekem, na katerih je beli balet vknjižil štiri zmage in remi. Vinicius jim je skupno zabil pet golov in dodal dve asistenci, vsekakor pa se bo želel tudi danes vpisati v statistiko, saj bi mu to, glede na njegovo trenutno situacijo, nedvomno zelo pomagalo.

Liverpool – Real Madrid v torek na Kanalu A in VOYO
Liverpool – Real Madrid v torek na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov liverpool real madrid
Naslednji članek

Bosta obrambi Interja in Arsenala znova zadržali ničlo?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
04. 11. 2025 18.34
+1
Tolk člankov o Realu, de je cripsa čist pobral.
ODGOVORI
2 1
Dany75
04. 11. 2025 18.43
+0
Pa tebe še bolj,da se vzigaš vedno prvi 🤡 Se ti vidi da si zaljubljen v Real Madrid 🩵
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330