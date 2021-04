Andy Robertson: Vse bo odvisno od našega pritiska, ki mora biti kot v prejšnjih sezonah

Liverpool je bil na prvi tekmi v Madridu povsem neprepoznaven. Če izvzamemo prvih nekaj minut drugega polčasa, je bil Real celotno tekmo boljši nasprotnik, kraljeval pa je predvsem na sredini igrišča, kjer je deloval kot dobro naoljen stroj, ki ve kaj hoče. Pri Redsih pa so sedaj odločeni, da temu ne bo več tako. "Real je ena najboljših ekip, kar se tiče nadzorovanje igre. Ko so v zmagovalnem položaju, imajo nogometaše, kot sta Luka Modrić in Toni Kroos, ki znajo zadržati žogo. Skoraj nemogoče jim jo je odvzeti," se nevarnosti, ki jo predstavlja preverjena in predvsem dobro uigrana zvezna vrsta Madridčanov, zaveda Andy Robertson.

"Moramo jih postaviti pod pritisk. Otežiti jim moramo življenje, vsekakor bolj, kot smo to počeli prejšnji teden v Madridu. Takrat smo jim pustili preveč časa na žogi, kar moramo tokrat nujno spremeniti, če želimo upati na napredovanje. Če bomo izgubili žogo, jo bo potrebno čim prej dobiti nazaj. Morali bomo biti na najvišjem nivoju. Prostora za napake na tem nivoju ni, sploh če si v zaostanku, kot smo trenutno mi,"je za spletno stran kluba z Anfielda nadaljeval bočni branilec, ki je poudaril, da bo največ odvisno od tega, kakšen pritisk jim bo uspelo vršiti.