Liverpool s tekmo proti Napoliju v boj za prvo mesto skupine A

S torkovimi obračuni se začenja zadnji krog skupinskega dela Lige prvakov. V tem bo Liverpool skušal popraviti vtis po dveh bolečih porazih v angleškem prvenstvu in premagati v Evropi še stoodstotni Napoli. Trener redsov Jürgen Klopp se zaveda, da to ni sezona, kot bi si jo želeli, a poudarja, da nič še ni izgubljeno. V Ligi prvakov lahko osvojijo celo prvo mesto v skupini A, vendar za to potrebujejo manjši čudež.