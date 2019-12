Redsi v neugodnem Salzburgu do vstopnice za izločilne boje

Nogometaši Liverpoola so tudi letos svojo kožo reševali v zadnjem krogu skupinskega dela. Tokrat so varovanci Jürgena Kloppa gostovali pri izjemno neugodnem Salzburgu, ki bi si v primeru zmage lahko zagotovil mesto v izločilnih bojih, aktualni evropski klubski prvak pa bi se moral posloviti.

Tisti, ki so pričakovali novo nogometno poslastico se niso ušteli. Že v uvodnih minutah sta moštvi nanizali številne izjemne priložnosti, ki pa niso obrodile sadov. Uvodne minute so bile sicer v znamenju naleta Salzburga, ki je nevarno pritisnil na vrata Alissona Beckerja, Virgil van Dijk pa je kar dvakrat v zadnjem trenutku izbil žogo Salzburžanom v zadnjem trenutku.

Nogomet za sladokusce

Liverpool ni bil dolgo časa v podrejenem položaju, Mohamed Salah je s strelom ogrel rokavice Cicana Stankovića, ki pa je bil tokrat na pravem mestu. Salzburg se je odzval z akcijo Hee-Chana Hwanga, ki so jo redsi z zadnjimi močni le odbili. V 8. minuti se je lepa priložnost ponudila Sadiu Maneju, ki je sprožil strel znotraj kazenskega prostora, a streljal za las mimo leve vratnice. Liverpool je do sredine polčasa le uspel vzpostaviti "red" na zelenici, kljub temu pa so imeli veliko težav pri zaustavljanju mladega in uspehov željnega Erlinga Brauta Haalanda, ki bi se utegnil kaj kmalu seliti na Otok k angleškemu rivalu Manchester Unitedu. Mladi Norvežan je sprejel lepo podajo soigralcev in sprožil močan strel proti vratom Beckerja, ki se je požrtvovalno vrgel na žogo. Pet minut kasneje se je priložnost za zadetek pokazala Salahu, Naby Keitaje z natančno podajo zaposlil Egipčana, ta se je znašel znotraj kazenskega prostora, vendar streljal mimo leve vratnice. Tik pred koncem polčasa bi lahko Takumi Minamino Salzburžane le povedel v vodstvo. Japonec je prehitel gostujočo obrambo, našel dovolj prostora za strel, vendar bil pri udarcu nenatančen.