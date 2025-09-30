Svetli način
Liga prvakov

Liverpool se vrača tja, kjer je pred 20 leti spisal zgodovino

Istanbul, 30. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
0

Nogometaši Liverpoola bodo danes v drugem krogu ligaške faze Lige prvakov gostovali pri Galatasarayju, ki domuje v Istanbulu. Redse na največje turško mesto vežejo nepozabni spomini, saj so leta 2005 tam v finalu Lige prvakov poskrbeli za eno najznamenitejših zmag v nogometni zgodovini. Lahko danes ponovno razveselijo svoje navijače? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer s prenosom začnemo ob 20.30.

Več videovsebin
  • Trening Galatasarayja pred tekmo proti Liverpoolu
    01:09
    Trening Galatasarayja pred tekmo proti Liverpoolu
  • Iz 24UR: Galatasaray cilja na preboj v izločilne boje
    02:31
    Iz 24UR: Galatasaray cilja na preboj v izločilne boje
  • Trening Liverpoola pred gostovanjem pri Galatasarayju
    02:34
    Trening Liverpoola pred gostovanjem pri Galatasarayju

Liverpool je v finalu Lige prvakov proti Milanu leta 2005 ob polčasu zaostajal s 3:0. Zdelo se je, da je že vse odločeno, a so Steven Gerrard, Vladimir Šmicer in Xabi Alonso po četrt ure igre v drugem delu izenačili izid. O zmagovalcu so nato odločale enajstmetrovke, po katerih so do zgodovinskega preobrata in nepozabne zmage prišli nogometaši Liverpoola.

Slavje nogometašev Liverpoola v Istanbulu
Slavje nogometašev Liverpoola v Istanbulu FOTO: AP

Tokrat bodo igrali na drugem stadionu, drugačen pa bo tudi njihov nasprotnik. Liverpool in Galatasaray nimata bogate zgodovine medsebojnih obračunov, predvsem na račun tega, da Angleži redno igrajo med evropsko elito, Turki pa velikokrat tudi v manj kvalitetnih tekmovanjih stare celine. Ob prelomu tisočletja so osvojili Ligo Evropa, nato pa v Evropskem superpokalu premagali še močno favorizirani Real Madrid. Kasneje so za najtrofejnejši turški klub igrali številni zvezdniki, med njimi Didier Drogba in Wesley Sneijder, tudi trenutno pa je na njihovem seznamu napadalcev nekaj odmevnih imen, med katerimi izstopata Victor Osimhen in Leroy Sane.

Victor Osimhen in Leroy Sane
Victor Osimhen in Leroy Sane FOTO: Profimedia

Kljub temu bo v vlogi favorita aktualni angleški prvak Liverpool, ki ima, tako kot njihov današnji nasprotnik, v napadu ogromno dinamita. Poleg legende kluba Mohameda Salaha bo v tej sezoni veliko odvisno od novincev Alexandra Isaka in Huga Ekitikeja. Slednji pozdravlja konkurenco v napadu: "Tako velik klub ne more imeti samo enega napadalca. Njegov (Isakov, op. a.) prihod je odlična stvar. Sem še mlad, od njega se lahko veliko naučim, saj je vrhunski nogometaš."

Alexander Isak in Hugo Ekitike
Alexander Isak in Hugo Ekitike FOTO: Profimedia

Ekitike se na prvi tekmi Lige prvakov ni vpisal v statistiko, med angleško elito pa je na petih tekmah sodeloval pri štirih zadetkih. "Dobro sem se prilagodil na novo okolje. Zdaj je pred nami nova tekma, ki bo vsekakor zahtevna. Nismo še povsem uigrani, še zmeraj smo na začetku sezone. Čez čas bo vse lažje, ne glede na to pa sem pred to tekmo zelo optimističen," dodaja 23-letni Francoz.

Arne Slot
Arne Slot FOTO: Profimedia

Trener redsov Arne Slot je Galatasaray opisal kot zelo dobro ekipo, ki je imela v prvem krogu Lige prvakov precej nesreče: "Priložnosti, ki so jih podarili nasprotni ekipi, so bile res majhne. Če bi isto tekmo odigrali še enkrat, vsekakor ne bi prejeli petih golov, saj so igrali veliko bolje, kot kaže rezultat. To se vidi tudi na njihovem začetku sezone. Sedem zmag in ob veliko doseženih zadetkih samo dva prejeta gola. So zelo, zelo dobra ekipa z zelo dobrim trenerjem, ki je bil tukaj uspešen že kot igralec. Vedo, kako osvojiti prvenstvo in vedo, kako zmagati na tekmi, zato moramo biti dobro pripravljeni."

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov galatasaray liverpool
