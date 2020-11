Liverpool brez prejetega gola v tej sezoni LP, a s precej težavami s poškodbami

Z lepo popotnico se na gostovanje v Bergamo k Atalanti v tretjem krogu Lige prvakov odpravljajo nogometaši Liverpoola. Ti so v sedmem krogu z 2:1 premagali West Ham in ohranili prvo mesto na angleški prvenstveni lestvici. To jim je uspelo kljub odsotnosti nekaterih nosilcev igre. Prav poškodbe v ekipi Redsov pa Atalanto navdajajo z upanjem, da na tekmi uprizori senzacijo in premaga evropske prvake iz sezone 2018/2019.

