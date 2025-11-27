Svetli način
Liverpool 'zabredel v sranje', Slot pa se za svoj stolček ne boji

Liverpool, 27. 11. 2025 12.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ž.Ž.
Krizi Liverpoola še kar ni in ni videti konca. Potem ko je branilec naslova angleškega prvaka v četrtem krogu Lige prvakov porazil Real Madrid, je zabeležil tri boleče poraze. Premoč so najprej morali v domačem prvenstvu priznati Manchester Cityju in Nottingham Forestu, v sredo pa so doma z 1:4 klonili tudi proti PSV-ju iz Eindhovna. Razočaranje navijačev je vse večje, prav tako pa tudi obup varovancev Arneja Slota. "Zabredli smo v sranje," je stanje slikovito opisal vezist Liverpoola Curtis Jones.

Devet porazov na zadnjih dvanajstih tekmah - to je skrb vzbujajoči izkupiček Liverpoola v minulih dveh mesecih.

Zadnji udarec so utrpeli v sredo zvečer, v petem krogu Lige prvakov. Na domačem Anfieldu je Redse na kolena spravil nizozemski PSV Eindhoven, ki je slavil s kar 4:1. Varovanci Arneja Slota so bili po novem porazu obupani in brez besed.

"Nimam odgovorov. Iskreno, res nimam odgovorov, vsem to govorim. Kar se nam dogaja, je naravnost nesprejemljivo. Sploh nisem več jezen. Trenutno sem na točki, ko preprosto nimam več besed," je vezist Liverpoola Curtis Jones dejal za irsko televizijo RTE.

Prvič po letu 1953 se je zgodilo, da so Redsi na treh tekmah zapored izgubili s tremi goli razlike. Pred obračunom z Eindhovnom so dvakrat klonili z 0:3, najprej v gosteh proti Manchester Cityju, nato pa še doma proti Nottingham Forestu. Na Anfieldu, ki velja za njihovo trdnjavo, so le v petih dneh prejeli kar sedem zadetkov. Tako ne preseneča, da so nad predstavami Liverpoola ogorčeni tudi navijači, ki so svoje igralce po tekmi s PSV-jem glasno izžvižgali.

"Dokler na prsih nosimo grb Liverpoola, se bomo borili. Poskušali bomo to ekipo spraviti nazaj tja, kamor si zasluži biti, da vsem znova pokažemo, kakšen klub smo in zakaj nam pravijo, da smo najboljša ekipa na svetu," je razočaranim navijačem zagotovil Jones, ki pa si ne zakriva oči pred trenutno situacijo. "Zabredli smo v sranje in to se mora spremeniti."

Zaradi katastrofalnih rezultatov je tudi nizozemski strateg na klopi Liverpoola Arne Slot pod vse večjim pritiskom, a za svoj stolček se ne boji.

"Ta črni niz je šok za vse, za nogometaše in zame. Vsak od nas je lahko boljši, tudi jaz. Moram napredovati, to je tisto, kar poskušam početi vsak dan, da bi izboljšal ekipo," je dejal po debaklu proti Eindhovnu.

Preberi še Rooney posvaril Liverpool pred 'Unitedovo' usodo

"Na mestu trenerja se počutim varno, imam veliko podpore od zgoraj. Seveda bi bilo lepo obrniti rezultatsko krivuljo in zmagati, ampak če si trener in ti ne gre dobro, je normalno, da so v zraku vprašanja o prihodnosti. Ni prvič, da sem v težavni situaciji, ampak čas je, da stvari obrnemo," je sklenil Nizozemec.

