Klopp: Ljudje so pričakovali, da nam bo spet spodrsnilo

Prva tekma osmine finala Lige prvakov med nemškim Leipzigom in angleškim Liverpoolom je potekala na stadionu v Budimpešti, iz Madžarske pa se veliko bolj zadovoljni vračajo redsi. Varovanci trenerja Jürgena Kloppaso zmagali z 2:0 in imajo pred povratno tekmo lep "kapital" in so na dobri poti, da se uvrstijo v četrtfinale.

Liverpool je mojstrsko izkoristil dve grobi napaki Leipziga, najprej je v 53. minuti po slabi podaji Marcela Sabitzerja Mohamed Salah sam stekel pred vrata in premagal vratarja Gulacsija, nato pa še pet minut pozneje, ko je žogo zgrešil Norid Mukiele in je sam pred gol pritekel Sadio Manein odločil zmagovalca.