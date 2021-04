Klopp: Salah običajno zadene z zaprtimi očmi, tokrat ni

Po prvi tekmi v Madridu, kjer so gostitelji slavili s 3 :1, so pri redsih računali, da vse še ni izgubljeno. Sicer rezultatska prednost Reala ni bila tako majhna, toda Liverpoolčani v napovedih niso obupavali in so računali, da bodo na domačem stadionu pokazali drugačno sliko. Računali so na hitro vodstvo – potem bi bilo veliko lažje. Res so bili blizu, a je Real odigral odgovorno, priložnosti, ki so se ponudile, pa je izvrstno "ukrotil" vratar Thibaut Curtois , ki je bil eden boljših posameznikov Reala. Tekma se je na koncu razpletla celo brez golov, Liverpool pa se je poslovil od evropske konkurence.

"Tega dvoboja nismo izgubili tukaj, temveč v Madridu. Tretji gol v Madridu je bil res veliko razočaranje. Če bi nam tokrat uspelo doseči gol v prvih 15 minutah tekme, bi bile stvari lahko drugačne. Oni bi se znašli v težavah in ne bi jim bilo lahko. A gledati, kaj bi se zgodilo, če bi bilo tako, ni najbolj zanimivo niti realno. Na koncu je tako, da nismo dosegli gola. Generalno gledano sem zadovoljen s tem, kar smo pokazali, in na trenutke smo igrali res dobro. Kasneje nam je na tekmi postajajo težje in težje. Dobro smo začeli in imeli veliko priložnosti, v drugem polčasu pa je Real Madrid malce bolj prevzel kontrolo," je dogajanje po tekmi za uradno spletno stran Uefe ocenil trener Jürgen Klopp .

"To naše pomanjkanje uspeha in doseganja gola, ko je potrebno, se nam ponavlja že vso sezono. Odigrali smo že kar nekaj tekem v tem letu, na kateri bi morali zmagati, vendar enostavno nismo dosegli gola. So situacije, ko Mo Salah običajno zadene z zaprtimi očmi, tokrat pa ni bilo tako," je težave redsov z doseganjem golov še na kratko opisal Klopp.

"Dobro smo odigrali, bilo je dovolj energije in volje. Hiteli smo, ker smo bili v zaostanku, vendar bi morali realizirati priložnosti, ki smo jih imeli. Bilo jih je precej več, kot bi jih potrebovali, vendar jih nismo izkoristili in to je naredilo razliko. Pozitivno je, da smo si ustvarjali možnosti proti moštvu, kot je Real, in to je naš odgovor na tekmo v Madridu. Naredili smo, kar je bilo potrebno, da bi napredovali, potrebovali smo le prvi gol in to bi tekmo obrnilo na glavo. Razočarani smo, kajti če bi prvo tekmo igrali s takim zanosom, bi bila zgodba drugačna,"pa je po tekmi menil izkušeni James Milner.

Redsi so naslov prvaka v tej elitni evropski klubski konkurenci osvojili leta 2019, letos so se poslovili v četrtfinalu. Slabo jim kaže tudi glede ubranitve naslova prvaka v domači Premier League, a za razmišljanje o razpletu v domačem prvenstvu bodo po slovesu od "Evrope" imeli dovolj časa. Liverpool namreč čaka zelo zahteven boj za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov v novi sezoni. To je sedaj primarni cilj; glede na izenačenost po točkah je trenutno boj predvsem za tretje in četrto mesto še povsem odprt.

"Naslednjo sezono se moramo uvrstiti v Ligo prvakov. Smo Liverpool in radi igramo v tej konkurenci. To je res zelo pomembno za nas," je o tej temi še za konec povedal nemški strateg.