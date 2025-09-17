Simeone prepričan, da imajo njegovi Atleti 'recept' za Anfield

Liverpool in Atletico sta pred vsako sezono v nogometni Ligi prvakov vsaj na papirju med bolj vročimi kandidati za najvišja mesta. Sploh aktualni angleški prvak Liverpool po nekaj slabši lanski evropski sezoni želi letos spet na sam vrh, zaradi česar se je dodatno okrepil, a tudi madridski Atleti, ki so slabše začeli La Ligo, so vselej vsaj v napovedih vselej visokoleteči. Za Madridčane desetletje nastopa vratar Jan Oblak, ki je sploh edini Slovenec v letošnji izvedbi LP. Kako močno sta zasedbi na začetku sezone LP pa preverite v prenosu na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Liverpool in Atletico, nocojšnja nasprotnika v obračunu Lige prvakov na Anfieldu, sta sezono v domačem prvenstvu začela drugače. Liverpool pričakovano silovito in s samimi zmagami, Atletico pa je do svoje prve zmage v sezoni prišel ravno pred dnevi in to šele v četrtem krogu La Lige.

"Še dobro, da bodo začetek Lige prvakov pričakali po uvodni prvenstveni zmagi. Atletom bo gotovo to dvignilo samozavest. Zelo dobrodošlo, saj bodo evropsko sezono začeli na enem najtežjih gostovanj sploh. Liverpool brez dvoma sodi v ožji krog favoritov za končno zmago," od prve sporoča madridska Marca, ki daje dobre možnosti tudi Atleticu ...

"Pred vsako sezono imajo Atleti visoke cilje, vezane tudi za osvajanje Lige prvakov in vedno znova jim nekaj zmanjka. pred to sezono so velikom kadrovali, tudi zaradi Lige prvakov. Že gostovanje na Anfieldu lahko veliko odkritje," je prepričana Marca. Tabor Atletica na čelu s trenerjem Diegom Simeonejem z optimizmom čaka obračun na Otoku, vlogo favorita pa prepušča domačinu.

"Moramo Se ubraniti uvodnemu naletu, ki bo gotovo sledil. Imamo kakovost, da se zoperstavimo redsom, imamo tudi svoje možnosti. Motiv bo najvišji možni, pričakujem spektakel na Anfieldu. Mislim, oziroma prepričan sem, da imamo recept za ugoden rezultat," je prepričan Simeone, ki ni želel dan pred tekmo razkriti udarne postave.

Tega ni obelodanil niti strateg redsov Arne Slot. Pozdravil je zadnjo zmago v Premier League, ko so redsi slavili z golom v izdihljajih tekme, a opozoril, da njegova ekipa ni še na želenih obratih ... "Povsem razumljivo, saj se sezona sploh še ni dobro začela. Pričakujem še kar nekaj nihanj, a važno, da imamo začrtano pot in da gremo po njej. Motivacija bo visoka, Liga prvakov je pač posebno tekmovanje. Moram pa priznati, da ne pričakujem tekme z veliko goli," je otoškim medijem hitel pripovedovati Nizozemec na angleški klopi.

PSG brani vsi drugi napadajo

Za PSG se je konec letošnjega maja v Münchnu po zmagi nad milanskim Interjem končalo več kot desetletje dolgo obdobje razočaranj po neuspešnih naskokih na vrh evropske nogometne Lige prvakov. Razvpita pariška ekipa je tudi v sezoni 2025/26 glavna kandidatka za končno zmago, najmočnejše tekmice pa bo imela v angleških in španskih zasedbah.

Varovanci španskega trenerja Luisa Enriqueja so trdno odločeni ponoviti dosežek iz minule sezone, hkrati pa se zavedajo zahtevnosti naloge. Izjemno kratek poletni premor zaradi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, kjer je PSG v finalu klonil proti angleškemu Chelseaju, je že terjal svoj davek.

Največji tekmeci francoske ekipe v novi sezoni prihajajo iz Anglije in Španije. Anglijo bo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini zastopalo kar šest klubov, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea in Tottenham.

V najožji krog favoritov sodita tudi oba španska velikana Real Madrid in Barcelona, delnice Bayerna iz Münchna, Napolija in Interja pa so na nogometni borzi manj vredne od prej omenjenih ekip, tako kot madridskega Atletica, kjer že enajst let brani reprezentančni vratar Jan Oblak, edini Slovenec v Ligi prvakov v sezoni 2025/26.

V 36-članski elitni LP bo novi sezoni nastopilo kar 22 klubov iz Anglije, Španije, Nemčije, Italije ali Francije, med skupno 55 članicami Evropske nogometne zveze (Uefa) pa je zastopanih le 16 držav. Med njimi je tudi nekaj absolutnih "outsajderjev", kot so kazahstanski Kairat Almaty, ciprski Pafos ali norveški Bodo/Glimt, ki se je po 18 letih znova uvrstil v Ligo prvakov.

Vsi trije omenjeni klubi se bodo tudi težko prebili v izločilne boje, v zameno za to pa bodo od Uefe prejeli lepa denarna sredstva, ki jim bodo omogočila prevlado v domačih ligah v prihodnjih letih. Že sama uvrstitev v ligaški del jim je prinesla 18,62 milijona evrov. Zmagovalec Lige prvakov bo lahko po nagradah zaslužil več kot 100 milijonov evrov, poleg tega pa še lep kupček milijonov na račun televizijskih pravic in koeficientov. PSG je v minuli sezoni skupno zaslužil okoli 150 milijonov evrov.

V elitnem klubskem tekmovanju, ki se bo končalo s finalno tekmo 30. maja prihodnje leto na stadionu Puskas v Budimpešti, bodo klubi v ligaškem delu igrali osem krogov, polovico na domačem igrišču, drugo polovico pa v gosteh. Najboljših osem ekip se bo neposredno prebilo v osmino finala, ekipe med 9. in 24. mestom bodo igrale t. i. "play-off" za uvrstitev med najboljših 16, ekipe od 25. do 36. mesta pa bodo izpadle iz evropskih tekmovanj za to sezono.

Termina prvih tekem "play-offa" sta 17. in 18., povratnih pa 24. in 25. februarja. Prve tekme osmine finala bodo 10. in 11., druge pa 17. in 18. marca. Četrtfinalna termina prvih tekem sta 7. in 8., povratnih 14. in 15. aprila. Prvi polfinalni tekmi bosta 28. in 29. aprila, povratni pa 5. in 6. maja.

Real Madrid je najbolj uspešna ekipa v LP. Kraljevska zasedba iz španske prestolnice je doslej 15-krat zmagala, 7-krat italijanski Milan, po 6-krat Bayern München in Liverpool, 5-krat Barcelona, 4-krat Ajax, po 3-krat Inter Milano in Manchester United, po 2-krat Juventus, Benfica, Porto, Chelsea in Nottingham Forest, po enkrat pa Crvena zvezda, Borussia Dortmund, HSV, Celtic, Steaua, PSG, Marseille, Aston Villa, Manchester City, PSV in Feyenoord. Izid, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:

Liverpool - Atletico Madrid