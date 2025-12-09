Slot o Salahu: Nimam pojma, ali je že odigral svojo zadnjo tekmo za Redse

Nogometaše Liverpoola danes čaka težko gostovanje pri milanskem Interju. Italijanske podprvake iz lanske sezone, ki na zadnjih tekmah kažejo dobre predstave, bodo izzivali v odsotnosti Mohameda Salaha. Egipčan je po slabem rezultatskem nizu Redsov izrazil dvome v vodstvo in za kazen ostal brez možnosti za nastop na San Siru, nizozemski strateg pa pravi, da "nima pojma," ali je Salah že odigral svojo zadnjo tekmo za Liverpool. Se bo napetost iz slačilnic poznala tudi na zelenici? S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Prenos tekme med Interjem in Liverpoolu na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje FOTO: Kanal A icon-expand

Nogometaši Liverpoola so sinoči pripotovali v Milan, kjer jih danes čaka obračun Lige prvakov proti Interju. Več pozornosti kot obračun Redsov z nerazzurri pa je poželo dejstvo, da je njihov soigralec Mohamed Salah za kazen moral ostati doma.

Prvi zvezdnik kluba se je po remiju proti Leedsu pred sedmo silo brez dlake na jeziku razgovoril o svojem razočaranju in dejal, da "ga je klub vrgel pod avtobus," ter da je njegov odnos s trenerjem Arnejem Slotom močno načet.

Na Anfieldu so se na njegove besede odzvali tako, da ga niso vzeli s seboj na San Siro, o njegovih komentarjih pa se z Egipčanom še niso pogovorili. "Samo obvestili smo ga, da ne bo potoval z nami. To je bila edina komunikacija med njim in klubom," je večer pred tekmo z Interjem razložil strateg Redsov. Slot pravi, da nima odgovorov na to, koga je imel Salah v mislih s svojimi izjavami, prav tako pa ni znal povedati, ali bo Salah sploh še odigral kakšno tekmo za Liverpool. "Nimam pojma. Na to vprašanje vam v tem trenutku še ne morem odgovoriti," a obenem dodal: "Trdno verjamem, da je vedno možnost za povratek igralca."

Čeprav je Nizozemec Salaha na zadnjih treh tekmah pustil na klopi, so ga njegovi komentarji močno presenetili, saj ni opazil, da bi se njun odnos poslabšal. "Bil je zelo spoštljiv in zelo predano treniral pred koncem tedna, zato so me njegovi komentarji presenetili. Malo moram ugibati o njegovih razlogih. Je to zato, ker ne igra? Ker mu ne dam priložnosti za igro? Kaj bi lahko naredil drugače?" "Pravico ima, da se počuti tako, kot se počuti, nima pa pravice, da to deli z mediji. No, ima jo, vendar je potem na nas, da se na to odzovemo. Navadno sem miren in vljuden, toda to ne pomeni, da sem šibek. Ko igralec govori take stvari, se moramo odzvati kot klub. In kot vidite, ga ni tukaj z nami," je bil neomajen Slot.

Arne Slot in Mohamed Salah FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub drami z Egipčanom pa se trener Liverpoola ne ukvarja s tem, ali je njegova avtoriteta spodkopana. "Tu ne gre zame, gre za celotno ekipo in klub. Nikomur ni všeč, da smo v takšnem položaju." Ob zanimanju medijev za prihodnost Salaha se Nizozemec skorajda ni imel priložnosti pretirano razgovoriti o svojem današnjem tekmecu, lanskemu finalistu Lige prvakov Interju, ki ga vodi Romun Cristian Chivu.

"Chivu je bil odličen branilec, zelo dober v držanju žoge, kar lahko vidite tudi pri njegovi ekipi. Njegova ekipa brani zelo agresivno, morda kazenski prostor pokriva celo bolje kot katerakoli druga ekipa na svetu. A zmorejo tudi prenesti žogo iz obrambe v napad," se kakovosti svojega nasprotnika zaveda Slot. Bo Liverpool na San Siru vendarle našel pot iz krize, ali ga bodo nogometaši Interja potisnili le še globje vanjo? Ne zamudite obračuna med velikanoma evropskega nogometa, s prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.