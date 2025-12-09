Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Slot o Salahu: Nimam pojma, ali je že odigral svojo zadnjo tekmo za Redse

Milan, 09. 12. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Nogometaše Liverpoola danes čaka težko gostovanje pri milanskem Interju. Italijanske podprvake iz lanske sezone, ki na zadnjih tekmah kažejo dobre predstave, bodo izzivali v odsotnosti Mohameda Salaha. Egipčan je po slabem rezultatskem nizu Redsov izrazil dvome v vodstvo in za kazen ostal brez možnosti za nastop na San Siru, nizozemski strateg pa pravi, da "nima pojma," ali je Salah že odigral svojo zadnjo tekmo za Liverpool. Se bo napetost iz slačilnic poznala tudi na zelenici? S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Prenos tekme med Interjem in Liverpoolu na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje
Prenos tekme med Interjem in Liverpoolu na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje FOTO: Kanal A

Nogometaši Liverpoola so sinoči pripotovali v Milan, kjer jih danes čaka obračun Lige prvakov proti Interju. Več pozornosti kot obračun Redsov z nerazzurri pa je poželo dejstvo, da je njihov soigralec Mohamed Salah za kazen moral ostati doma.

Prvi zvezdnik kluba se je po remiju proti Leedsu pred sedmo silo brez dlake na jeziku razgovoril o svojem razočaranju in dejal, da "ga je klub vrgel pod avtobus," ter da je njegov odnos s trenerjem Arnejem Slotom močno načet.

Preberi še Salah zaradi izbruha ostal brez nastopa proti Interju

Na Anfieldu so se na njegove besede odzvali tako, da ga niso vzeli s seboj na San Siro, o njegovih komentarjih pa se z Egipčanom še niso pogovorili. "Samo obvestili smo ga, da ne bo potoval z nami. To je bila edina komunikacija med njim in klubom," je večer pred tekmo z Interjem razložil strateg Redsov.

Slot pravi, da nima odgovorov na to, koga je imel Salah v mislih s svojimi izjavami, prav tako pa ni znal povedati, ali bo Salah sploh še odigral kakšno tekmo za Liverpool. "Nimam pojma. Na to vprašanje vam v tem trenutku še ne morem odgovoriti," a obenem dodal: "Trdno verjamem, da je vedno možnost za povratek igralca."

Preberi še Koliko časa bo Salah še del Liverpoolove zasedbe?

Čeprav je Nizozemec Salaha na zadnjih treh tekmah pustil na klopi, so ga njegovi komentarji močno presenetili, saj ni opazil, da bi se njun odnos poslabšal. "Bil je zelo spoštljiv in zelo predano treniral pred koncem tedna, zato so me njegovi komentarji presenetili. Malo moram ugibati o njegovih razlogih. Je to zato, ker ne igra? Ker mu ne dam priložnosti za igro? Kaj bi lahko naredil drugače?"

"Pravico ima, da se počuti tako, kot se počuti, nima pa pravice, da to deli z mediji. No, ima jo, vendar je potem na nas, da se na to odzovemo. Navadno sem miren in vljuden, toda to ne pomeni, da sem šibek. Ko igralec govori take stvari, se moramo odzvati kot klub. In kot vidite, ga ni tukaj z nami," je bil neomajen Slot.

Arne Slot in Mohamed Salah
Arne Slot in Mohamed Salah FOTO: Profimedia

Kljub drami z Egipčanom pa se trener Liverpoola ne ukvarja s tem, ali je njegova avtoriteta spodkopana. "Tu ne gre zame, gre za celotno ekipo in klub. Nikomur ni všeč, da smo v takšnem položaju."

Ob zanimanju medijev za prihodnost Salaha se Nizozemec skorajda ni imel priložnosti pretirano razgovoriti o svojem današnjem tekmecu, lanskemu finalistu Lige prvakov Interju, ki ga vodi Romun Cristian Chivu.

Preberi še Chivu o Liverpoolu: Imajo številne igralce, ki lahko nadomestijo Salaha

"Chivu je bil odličen branilec, zelo dober v držanju žoge, kar lahko vidite tudi pri njegovi ekipi. Njegova ekipa brani zelo agresivno, morda kazenski prostor pokriva celo bolje kot katerakoli druga ekipa na svetu. A zmorejo tudi prenesti žogo iz obrambe v napad," se kakovosti svojega nasprotnika zaveda Slot.

Bo Liverpool na San Siru vendarle našel pot iz krize, ali ga bodo nogometaši Interja potisnili le še globje vanjo? Ne zamudite obračuna med velikanoma evropskega nogometa, s prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov liverpool mohamed salah arne slot inter
Naslednji članek

Koliko časa bo Salah še del Liverpoolove zasedbe?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385