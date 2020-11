Atalanta proti Liverpoolu ne bo spreminjala načina igre

Dvoboj 3. kroga v skupini D Lige prvakov med Atalanto iz Bergama in Liverpoolom si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 20.40 naprej. Spektakel je zagotovljen!

" Naslednja tekma je za nas zagotovo največji izziv v Ligi prvakov letos. Dobro, Ajax je bil izziv, Midtjylland tudi, a Atalanta je v zadnjih dveh, treh letih veliko naredila. Je čvrsto moštvo, proti kateremu je težko igrati . " Trenerju Atalante Gian-Pieru Gasperiniju se je ob tem smejalo ... " To je za nas velik kompliment, da nas je Klopp tako opazil ." " Gasperini je vendarle trener, po katerem se lahko vsi trenerji zgledujemo glede na to, kaj vse je naredil in osvojil v zadnjih letih ," dodaja Klopp.

V tej sezoni Lige prvakov je Atalanta dosegla šest golov in je na lestvici skupine D z zmago in remijem na drugem mestu za tokratnim nasprotnikom, ki ima popoln izkupiček. "To je za nas velik kompliment, da nas je Klopp tako opazil. Je vendarle trener, po katerem se lahko vsi trenerji zgledujemo glede na to, kaj vse je naredil in osvojil v zadnjih letih ," je Nemcu laskal Gasperini in pred dvobojem dodal: "Na tekmi se bomo lahko primerjali z enim najboljših moštev v Evropi in na svetu. V tem duhu bomo krenili v tekmo, da vidimo, kje smo, če se soočimo s tako močnim moštvom tako v smislu posameznikov kot organizacije." Najboljši strelec Bergamaskov med evropsko elito, KolumbijecDuvan Zapata, ki je zadel trikrat, se zaveda, da Liverpool brez poškodovanega nizozemskega stebra obrambe Virgila van Dijkane bo nič lažji nasprotnik. "Kateri koli igralec bo zapolnim mesta manjkajočih igralcev, je zagotovo kakovosten nogometaš."

Trener Gasperini si od svojih nogometašev želi predvsem bolj učinkovitega začetka tekme, kot so ga pokazali na zadnjem obračunu z Ajaxom, ko so po zaostanku le izvlekli remi 2:2. In pred derbijem optimistično poudarja, da v nogometu ne zmaga vedno najmočnejši.