Lizbonski lev se vrača v zmajev brlog: Porto po senzacijo proti Juvetu

Prav pri lizbonskih "levih" je Ronaldo začel svojo profesionalno športno pot, izbrusila pa ga je slovita akademija, s pomočjo katere so si Portugalci tlakovali pot do naslova evropskih prvakov (2016) in bili na domačem prvenstvu enkrat tudi poraženi finalisti (2004). Na tistem turnirju je Ronaldo tudi dosegel svoj reprezentančni prvenec, in sicer ravno na Dragau, kjer je v skupinskem delu Portugalce presenetila Grčija, Ronaldo pa je zadel v zadnjih sekundah, ko mu je iz kota na glavo podal legendarni Luis Figo , še en Sportingov "šolarček" (1:2).

Portugalski mediji ne skrivajo navdušenja pred dvobojem Porta in Juventusa na stadionu Dragao, čeprav priznavajo, da branilci državnega naslova v obračun vstopajo v verjetno najslabšem trenutku forme v sezoni. "Zmaji" trenerja Sergia Conceicaa , nekdanjega vezista Lazia, Parme in Interja, zaenkrat z velikim tekmecem Benfico gledajo v hrbet drugemu lizbonskemu velikanu Sportingu, nekdanjemu klubu Cristiana Ronalda .

"Cristiano mora biti v ponos vseh Portugalcem. Manjkajo nam že pridevniki, s katerimi bi lahko opisali njegovo kakovost, številke govorijo zase," je na včerajšnji novinarski konferenci dejal Conceicao. "Nima smisla, da ga tukaj masakriramo s pohvalami. Če je najboljši vseh časov ali ne, to zanj ni pomembno, zame iskreno povedano tudi ne. Imamo igralca, ki mu moramo v reprezentanci le ploskati. Je atlet visoke ravni, ki bo šel v zgodovino svetovnega nogometa. Drugačen je in kot Portugalec sem zelo ponosen, še posebej takrat, ko brani barve naše reprezentance."

'Šel bo v zgodovino svetovnega nogometa' Conceicao se je nogometno kalil na relaciji med Coimbro in Portom, od blizu pa si je "ogledal" tudi zgodovinsko prvo Ronaldovo tekmo v evropskih tekmovanjih leta 2002, ko je bil še kot vezist Interja gost Sportinga v Lizboni, kjer sta se kluba pomerila na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po remiju brez golov je Inter doma z zmago 2:0 napredoval v skupinski del, sezona pa se je za Conceicaa in soigralce takrat končala na pragu velikega finala, kjer je Milančane ustavil kasnejši prvak in mestni tekmec AC Milan.

Ronaldo se bo v sredo prvič po skoraj 20 letih na zelenici pomeril z dolgoletnim klubskim in reprezentančnim soigralcem Pepejem. Brazilec, ki je po nogometnem kaljenju pri Maritimu in Portu dobil tudi portugalsko državljanstvo, je z Ronaldom skupaj igral za madridski Real, ki ga je zapustil leta 2017. Leto kasneje je iz Madrida k Juventusu odšel tudi Ronaldo, Pepe pa se je po krajšem "postanku" pri turškemu Bešiktašu predlani vrnil k Portu.

Enkrat so Cristiana že ustavili

Ronaldo je s 16 goli prvi strelec Serie A, v tej sezoni Lige prvakov pa je svojo rekordno bero zadetkov v najelitnejšem evropskem tekmovanju povečal še za štiri gole (134 na 174 tekmah). Na zelenici Porta je seveda že gostoval in tudi dosegal klubske zadetke: kdo bi lahko pozabil enega njegovih najlepših iz leta 2009, ko je na trenutke precej glasne žvižge rojakov v četrtfinalu utišal z neverjetnim "projektilom" še kot član Manchester Uniteda.

Porto vse od tistega leta čaka na kakšen odmevnejši skalp v Evropi, pred izpadom proti Unitedu s tesnim skupnim izidom 2:3 so Portugalci na prvi stopnički takratnih izločilnih bojev končali sanje Atletico Madrida, leta 2004 pa na pohodu do svojega zadnjega naslova v Ligi prvakov tudi Manchester United, ko je zanj prvo sezono igral tudi Ronaldo. Pred lansko sezono, v kateri se niso prebili do skupinskega dela Lige prvakov, so se "zmaji" leta 2019 izkazali s prebojem do četrtfinala. Izločili so Romo v tesnem obračunu, ki se je odločal v podaljšku, nato pa so dobili "porcijo" kasnejšega prvaka Liverpoola in izpadli s skupnih 1:6.

Čeprav portugalski klubi nikoli ne skrivajo, da je zanje temeljnega pomena domače prvenstvo, Porta nikoli ne smemo odpisati. Predstave v skupinskem delu aktualne sezone so bile navdušujoče in razen uvodnega poraza z Manchester Cityjem so belo-modri ostali nepremagani na preostalih petih obračunih, na katerih niso prejeli niti enega gola. S takšno statistiko se Porto v evropskih tekmovanjih ni ponašal vse od začetka 90. let prejšnjega stoletja. Če je mreža Dragaa v Ligi prvakov v tej sezoni še nedotaknjena, pa tega ne moremo trditi za domače prvenstvo, kjer Porto zaenkrat na svoji zelenici v povprečju prejme več kot gol na tekmo (1,1).

Nova priložnost za 'Malega genija'?

Za obema ekipama sta neuspešni "generalki" pred nocojšnjim dvobojem, saj je Porto na mestnem derbiju z Boavisto na Dragau komaj izvlekel remi (2:2), potem ko je po prvem polčasu že zaostajal z 0:2. V skorajšnjem preobratu je nato sodeloval tudi Francisco Conceicao, 18-letni sin trenerja Sergia Conceicaa. "Mali genij", kot so ga v ponedeljkovem prispevku predstavili v portugalskem športnem časniku A Bola, je odigral prve minute za člansko moštvo in se takoj izkazal s priborjeno enajstmetrovko, ki pa je njegovi soigralci pri izidu 2:2 niso izkoristili. V objemu z očetom je nato tudi ganljivo proslavljal gol Evanilsonaza 3:2, a so ga sodniki po pregledu VAR-posnetkov razveljavili. Tudi Juventus je še dodatno zaostal v lovu za najboljšimi v Serie A s porazom na vedno vročem gostovanju v Neaplju (0:1).

"Ves čas tekme moramo imeti zmagovalno in tekmovalno miselnost, ves čas moramo biti osredotočeni. Juventus je ekipa. Vemo, kdo je Ronaldo, a moramo dati vse od sebe kot ekipa, biti kompaktni, čvrsti in zelo agresivni," je recept za torkov obračun razkril Portov mehiški napadalec Jesus Corona.

"Seveda je motivacija velika, to je Liga prvakov, vsi fantje kot majhni sanjajo o tem. V prvenstvu nismo ravno najboljši, a to moramo dati na stran in poskusiti prikazati najboljšo predstavo ter s tem razveseliti družine, to skupino in FC Porto,"je dodal.