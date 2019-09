Llorente pred tekmo z Liverpoolom: Rad bi poravnal 'račun' za poraz v finalu LP

Tekma uvodnega kroga Lige prvakov med Napolijem in Liverpoolom bo imela poseben naboj za novinca v vrstah italijanskega moštva Fernanda Llorenteja. Španec je v minuli sezoni igral za londonski Tottenham, v prestopnem roku pa je okrepil neapeljsko moštvo. Spomini na zadnjo finalno tekmo Lige prvakov so še sveži, Tottenham je izgubil proti Liverpoolu, nogometašu pa ni bilo vseeno za razplet."Še vedno imam grenak priokus in žal mi je, da smo izgubili. Resnično upam, da bom lahko tokrat poravnal "račun" kot igralec Napolija. Lani pri Tottenhamu nismo bili v vlogi favoritov, pa smo se vseeno uvrstili v finale."

"Redsi so zelo dobro moštvo, dobro jih poznam iz Premier League, njihovi rezultati govorijo zase. Za uspeh bomo potrebovali popolno tekmo. Tudi Napoli ima dobro moštvo, veliko je mladih, motivacije ne manjka. Imamo kvaliteto, da se lahko kosamo z vsakim in Liverpool je prva preizkušnja. Dober začetek je pomemben in na nas je, da pokažemo, kaj zmoremo,"pravi 34-letni Llorente, ki dobro pozna angleški in italijanski nogomet (igral je že za Juventus).