Lopetegui: Če ste pričakovali potrtega trenerja, potem ne glejte sem

Na Kanalu A in VOYO si boste lahko v torek ob 20.45 ogledali derbi kroga med Manchester Unitedom in Juventusom, ki na Old Trafford prihaja z ljubljencem navijačev rdečih vragov Cristianom Ronaldom. Dan kasneje smo v Barceloni, kjer bo pri istoimenskemu katalonskemu velikanu gostoval milanski Inter z Ljubljančanom Samirjem Handanovićem v vratih.

"Iz dneva v dan grem tako kot vedno, obremenjujem se s tistim, kar je v naših rokah. Če ste pričakovali, da boste videli potrtega trenerja, potem ne glejte sem," je pred zbranimi mediji v klubskem centru na severovzhodu Madrida dejal Julen Lopetegui.

Baskovski trener je (zaenkrat) "preživel" na klopi Real Madrida, česar po zadnjem porazu z Levantejem pred domačimi navijači (1:2) mnogi niso pričakovali. Naslednik uspešnega Zinedina Zidana se je v vsega nekaj mesecih na klopi kraljevega kluba podpisal že pod kar nekaj negativnih rekordov in več kot očitno bosta o njegovi usodi odločali naslednji tekmi z Viktorio Plzen v Ligi prvakov in Barcelono v Primeri Division.

Isco: Kritiki na koncu stisnejo rep med noge

"Ekipa je tako kot vedno, kot je primerno za zgodovino tega kluba in v to tekmo Lige prvakov gremo ambiciozno in z navdušenjem"je, med drugim, še povedal Lopetegui. "Če je to moja zadnja tekma? Menim, da nas dejstvo, da imamo jutri tekmo, navdaja z velikimi pričakovanji. Z njo se bomo spopadli maksimalno skrbno in energično. Ne razmišljam o ničemer drugem kot o jutrišnji tekmi,"je dodal nekdanji selektor španske mlade in članske reprezentance.

V ekipo Reala se počasi vrača vezist Isco, čigar odsotnost so v zadnjih tednih mnogi povezovali s padcem forme belega baleta, ki je nazadnje 22. septembra doma premagal Espanyol (1:0), nato pa v naslednjih petih tekmah zbral kar štiri poraze in remi.

"Vrnil sem se hitreje od pričakovanj in močno si želim pomagati ekipi," je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejal Isco. "Ni lahko sprejeti toliko slabih rezultatov, a vedno smo se znali vrniti. Tisti, ki kritizirajo, na koncu stisnejo rep med noge. Zdi se, da je veliko ljudem všeč, da je Madrid v slabem položaju, a nikoli nas ne smejo odpisati. Spremembe na klopi? To dojemamo mirno in odgovorno. Mi smo prvi, ki gremo domov zelo razpi**eni, odgovornost je na vseh, ne le na trenerju. Bolj kot kdorkoli poznamo vzdušje, ki vlada v slačilnici."

