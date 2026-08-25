Lotrič pred povratno tekmo: Celje ima rahlo prednost

"Veseli me, da je Celje prišlo tako daleč. Večkrat sem že omenil, da če si nekaj želiš, lahko to z disciplino in voljo tudi dosežeš. Ta rezultat ni slučaj, verjamem pa, da to še ni konec," je uvodoma povedal nekdanji napadalni vezist Mitja Lotrič, ki je za grofe med letoma 2018 in 2020 na 87 obračunih dosegel 29 golov in prispeval 17 asistenc.

Prvi del play-offa se je v Bratislavi končal z rezultatom 1:1. Aktualni slovenski prvak je tekmo sklenil z večjim številom strelov v okvir in si po odmoru pripravil število situacij, ki bi lahko prinesle preobrat in presenetljivo zmago. "Za nami je šele prvi polčas. Celje je pokazalo dobro predstavo, predvsem v drugem polčasu, in je trenutno v malenkost boljšem položaju," dodaja Lotrič, ki je nogometno kariero sklenil ob začetku leta 2024.

Mitja Lotrič v celjskem dresu FOTO: Damjan Žibert

Pred sredino povratno tekmo je tako še vse odprto, grofje pa so tudi po napovedih stavnic pred domačim obračunom favoriti za zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. "Potrebna bo disciplina, da ne bodo pregoreli v želji. Vemo, kaj ta tekma prinaša Celju. Slovan je zaradi rezultata pod določenim pritiskom. Po žrebu so mislili, da bodo Celje zlahka premagali. Zdaj vidimo, da je Celje zelo dobro organizirana ekipa in mislim, da imajo rahlo prednost," je zaključil Lotrič, ki bo jutri od 20.30 gost v našem studiu.