'Ni konec, dokler ni konec', Pochettino ni mogel zadržati solza

Tottenham bo junija v Madridu odigral veliki finale Lige prvakov, potem ko je po srhljivki izločil Ajax. Londonski nogometaši so motiv za fantastičen preobrat "pobrali" pri Liverpoolovi zmagi nad Barcelono, zelo čustveno pa je razplet doživel trener Tottenhama Mauricio Pochettino.

Tottenhamu je uspel podvig, veliko zaslug ima tudi trener Mauricio Pochettino. V drugem polčasu mu je uspela odlična poteza, ko je v igro poslal Fernanda Llorenteja, ob pogumni igri Spursov se je nato "zgodil" še "hat-trick" Lucasa Moure. Kamere so ujele objokanega stratega, ki ni mogel zadrževati solz ob razpletu.

Stekel je na igrišče in čustveno padel na zelenico, nato pa objemal svoje igralce in nato tudi pojasnil, kako je vse skupaj doživljal. "Čustva so neizmerna, to je nogomet. Pred tekmo smo govorili na sestanku, da ko delaš, čutiš ljubezen. Ne gre za stres, temveč za strast in mislim, da so čustva, ki smo jih pokazali danes, strast in ljubezen do športa, nogometa. Mislim, da je bil užitek gledati tekmo, za nas je bilo zelo čustveno in tudi zelo težko," je dejal argentinski strateg.

Mauricio Pochettino FOTO: AP

"Moji igralci so heroji, to govorim že celo leto. V drugem polčasu so bili izjemni, superjunak pa je bil Lucas Moura. Hvala nogometu, takšen tip čustev ni mogoč brez nogometa. Tekmovati na tem nivoju, v tej magični konkurenci, ko se lahko zgodi marsikaj in seveda sem zelo hvaležen, da sem lahko trener in sem del nogometa, da lahko živim in doživljam takšne trenutke. To je za mojo družino in za ljudi, ki nas podpirajo, zato hvala vsem," je dejal Pochettino, ki je bil v solzah tudi med intervjujem za angleško televizijo.

