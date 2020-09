V Nyonu bodo izžrebali pare 'play-offa' Lige prvakov

Liga prvakov je šele pred nekaj dnevi ponudila zmagovalca za sezono 2019/2020, münchenski Bayern. A že konec avgusta so bile na sporedu prve tekme v kvalifikacijah za novo sezono in danes bodo znani pari odločilnega kroga (play-off) za preboj v skupinski del Lige prvakov. V konkurenci je 12 moštev, le polovica se jih bo uvrstila v glavni del tega prestižnega evropskega klubskega tekmovanja. V boju za lepo finančno "injekcijo", ki jo predstavljajo nastopi v LP, so tudi beograjska Crvena zvezda (ki mora sicer še preskočiti oviro, ciprsko Omonio), zagrebški Dinamo, avstrijski Salzburg, pa atenski Olympiacos, lizbonska Benfica in kijevski Dinamo, če jih omenimo le nekaj.

Gre za dva žreba, eden bo veljal za osem moštev, to je t. i. pot prvakov, drug žreb bo za štiri klube na t. i. ligaški poti, moštva so postavljena v skupine glede na koeficiente. V tej fazi tekmovanja bosta na sporedu dve tekmi, do "play-offa" so moštva igrala le po eno tekmo, zmagovalec je napredoval v naslednji krog. Prve tekme bodo na sporedu 22. in 23 septembra, povratne pa 29. in 30. septembra. Zmagovalci bodo uvrščeni v skupinski del Lige prvakov, poraženci pa v skupinski del Lige Evropa. V konkurenci ni nobenega slovenskega kluba.

Neposredni prenos dogajanja boste lahko spremljali v družbi Tomaža Lukača ob 12. uri, ko se začne žreb v Nyonu.