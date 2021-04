Pochettino: Bayern je zadnja ekipa na svetu, ki bi se predčasno predala

A sredi tedna je v težkem obračunu Lige prvakov klonil proti ekipi PSG (2:3), zaradi poškodb in okužb v ekipi pa tudi v domačem prvenstvu pred dnevi ni bil v najboljši postavi. Sploh prvič v profesionalni karieri je priložnost dobil tudi Nemec hrvaških korenin, Josip Stanišić . Motivirani Union iz Berlina je favoritom odščipnil dve točki in prednost Bayerna pred Leipzigom se je na lestvici Bundeslige zmanjšala na pet točk. " Prepričan sem, da se spodrsljaj v domačem prvenstvu ne bo poznal v naši igri v Parizu. Tekme Lige prvakov so vedno znova nekaj povsem drugega od tistih v domačem prvenstvu. Močno verjamem, da bodo fantje zelo motivirani in da bodo kar 'leteli' po igrišču. Pri takšnih dvobojih je motivacijski govor med pripravo na tekmo povsem nepotreben ," je za Bild razlagal trener bavarskega ponosa Hans-Dieter Flick . "Seveda je naš cilj še vedno isti. Želimo se uvrstiti v polfinale. Računamo, da si bomo spet ustvarili toliko priložnosti in jih tokrat izkoristili. Če si bomo ustvarili vsaj pol toliko priložnosti kot na prvi tekmi, se gostiteljem slabo piše, saj ne verjamem, da bomo imeli tako slab strelski večer, kot smo ga imeli ob prvi četrtfinalni tekmi," je Bildu zaupal Flick.

Parižani so na generalki za povratno četrtfinalno tekmo LP proti Münchenčanom v Strasbourgu zanesljivo zmagali. Za PSG so zadeliKylian Mbappe,Pablo Sarabia,Moise Kean inLeandro Paredes. "Veseli me naša učinkovitost. Upam, da bomo podobno strelsko razpoloženi tudi proti Bayernu. Pričakujem malce drugačno tekmo od tiste prve, saj bo moral tekmec več tvegati," je prepričan trener serijskih francoskih prvakov Mauricio Pochettino, ki pa z ekipo v tej sezoni ne hiti novemu naslovu naproti. Za zdaj gleda PSG v hrbet Lillu ... "V prvenstvu še nismo rekli zadnje, toda v tem trenutku imamo v glavi zgolj obveznosti v Ligi prvakov. Ne želim reči, da smo v tem obdobju zanemarili francosko prvenstvo, toda naša želja v Ligi prvakov je zelo močna. Fantje želijo narediti korak naprej od lanskega finala, torej je naša računica enostavna. Uvrstitev v polfinale bo (oziroma je) le še en etapni cilj. Končni pa je seveda osvojitev Lige prvakov," je bil v pogovoru za L'Equip brez dlake na jeziku Pochettino. Opozarja pa, da je Bayern nasprotnik, ki lahko zmaga na vsakem igrišču, in tudi prednost s 3 : 2 za Parižane ni nikakršno zagotovilo. "Če mene vprašate, so možnosti za napredovanje še vedno 50 : 50. Ne govorim enega in mislim drugo. Bayern je tako kakovostna ekipa, da bi bilo vsakršno razmišljanje, da smo že več kot pol dela opravili v Münchnu, za nas bržkone usodno. Obnašati se moramo, kot da je 0 : 0 in je vse odprto–kar tudi je. Bayern je zadnja ekipa na svetu, ki bi se predčasno predala."