Niko Kovač: Monaco moramo spraviti med evropsko elito

Hrvaški trener na klopi kluba iz kneževine je Niko Kovač , ki ni bil najbolj zadovoljen, kako je moštvo začelo z nastopi v francoskem prvenstvu. Monaco je v prvem krogu Ligue 1 remiziral z Nantesom (1:1), v drugem pa je izgubil na gostovanju pri Lorientu (0:1). Na novinarski konferenci pred prvo tekmo obeh tekmecev v boju za Ligo prvakov je hrvaški trener dejal: "Nismo pričakovali takšnih rezultatov v ligi, toda tekma proti Šahtarju je velika priložnost za nas. Tudi tekmec bo tokrat igral drugače, kot sta recimo proti nam Nantes in Lorient, napadali bodo, želeli bodo graditi igro in tudi doseči gol. Kar pa obenem pomeni, da bomo tudi mi imeli svojo priložnost, da lahko razvijemo svojo igro in si priigramo priložnosti."

Kovač je že ob žrebu dejal, da je ukrajinsko moštvo v vlogi favorita, tokrat je še pojasnil: "Dejal sem, da je Šahtar najtežji možni tekmec, ki smo ga lahko dobili. V zadnjih 15 letih so v skupinskem delu Lige prvakov igrali kar trinajstkrat. Spomnimo se njihovih dveh zmag proti madridskemu Realu zadnjo sezono. Imajo veliko talentiranih brazilskih igralcev, zdaj tudi italijanskega trenerja."

"Za nas so oni favorit, vendar bi mi radi pokazali, da napovedi na koncu niso nujno vedno najbolj točne. Naš cilj je jasen, želimo v skupinski del Lige prvakov. Lani smo trdo garali vso sezono, za nas je to sedaj finale. Finale v dveh tekmah. Psihično, fizično in taktično smo pripravljeni," zagotavlja trener Monaca. Zaveda se, da bo odločitev padla šele na povratni tekmi v gosteh, zmagovalca čaka, kot omenjeno, mesto v Ligi prvakov, poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v skupinskem delu Lige Evropa.

Tudi mladi nogometaš v vrstah Monaca Aurelien Tchouameni je optimist pred prvo tekmo "play-offa": "Ne vem, če se spomnite, že lani je bilo govora, da bi radi Monaco spravili nazaj na svoje mesto, v evropsko elito. Naš cilj je preboj v Ligo prvakov in v vsakem primeru bomo storili vse, da to uresničimo, ker je to prestižno tekmovanje. Komaj čakamo na začetek, to je za vse nas velik izziv." V igri je tudi precej denarja, saj Uefa nagrajuje dobre rezultate, tudi zmaga v zadnjem krogu kvalifikacij pomeni dober zaslužek. Poleg tega bo moštvom, ki bodo nastopali v skupinskem delu Lige prvakov, Uefa nakazala po 12 milijonov evrov, potem pa so seveda nagrajeni tudi nadaljnji uspehi, kar je precej pomemben podatek za proračun vsakega moštva.

Pri Monacu dobro vedo, da jih čaka težka naloga. Nogometaši Šahtarja so v Ligi prvakov enkrat posegli do četrtfinala, to je njihov največji uspeh v tej elitni konkurenci. V Ligi prvakov so igrali že 17-krat, nova uvrstitev bi bila njihova peta zaporedna v skupinskem delu tega tekmovanja pod okriljem Uefe. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO ob 20.45.