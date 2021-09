Guardiola vesel za Messija, 'zaljubil' pa se je v drugega

Na Parku princev sta se pomerila kluba, ki visoko kotirata v evropskem klubskem nogometu, in sicer tako, kar se tiče ambicij v lovu na naslov prvaka v tej konkurenci, ter tudi, kar se tiče kakovosti v igralskih zasedbah. To je seveda povezano tudi s finančno platjo, saj gre za kluba, ki sta verjetno tudi povsem na vrhu lestvic, kar se tiče proračunov in plač, ki jih izplačujeta svojim zvezdnikom.

Šlo je tudi nekako za vračanje "računov", saj je bil prav Manchester City tisti, ki je izločil Paris Saint-Germain v zadnjem polfinalu Lige prvakov (v finalu so izgubili proti Chelseaju). City je zmagal na obeh tekmah, tako v Parizu kot v Manchestru. Na domačem Etihadu so slavili z 2:0, prav takšen je bil rezultat tokratnega merjenja obeh tekmecev v skupinskem delu LP, v 2. krogu.

Trenerju Cityja Pepu Guardioli in njegovim igralcem jo je tokrat "zagodel" kar Leo Messi, Pep in Leo sta sicer dobra prijatelja, a tokrat se je veselil Argentinec. "Gol je bil fantastičen," je o enem od ključnih trenutkov tekme povedal Katalonec po tekmi. "Na takšnih tekmah so trenutki (kot je zgrešena priložnost Bernarda Silve), vedno zelo pomembni. Moštvo je bilo dobro, tako kot na Stamford Bridgeu (zmaga proti Chelseaju z 1:0). Škoda je, ker smo želeli zmagati, vendar nam ni uspelo doseči gola. Nisem razočaran nad igro, naredili smo vse, razen dosegli gola. Dobro smo se branili, oni tudi in njihov protinapad je vedno nevaren. To je nogomet. Moje velike čestitke ekipi," je povedal Guardiola.