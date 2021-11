Zapata: Ronaldu in soigralcem ne smemo pustiti veliko prostora

V skupini F Lige prvakov je še vedno vse odprto, vodi Manchester United s šestimi točkami, drugi je Villarreal, ki ima tako kot Atalanta na tretjem mestu štiri točke, tri točke imajo švicarski Young Boys. Do konca skupinskega dela bo zato še zelo zanimivo, torkov derbi med Atalanto in Unitedom pa je zagotovo ena ključnih tekem v tej skupini.

V torek na Kanalu A in VOYO ob 20.30 tekma med Atalanto in Manchester Unitedom, v sredo pa dvoboj Liverpoola in madridskega Atletica.

Atalanta je na zadnji tekmi po preobratu izgubila v Manchestru, rdeči vragi so nadoknadili zaostanek dveh golov in nato slavili s 3:2 z odločilnim golom Cristiana Ronalda. Precejšnje razočaranje za nogometaše iz Bergama, toda v torek imajo možnost za vračanje "dolgov". Eden zvezdnikov italijanskega moštva je Duvan Zapata, ki je na devetih tekmah italijanskega prvenstva zaenkrat dosegel šest golov in dodal še dve podaji. "Morali bomo biti pripravljeni in ne smemo Ronaldu pustiti preveč prostora, tako kot celemu moštvu Uniteda," je o receptu za uspeh dejal Zapata.

Kolumbijski napadalec je na novinarski konferenci pred torkovo tekmo dejal, da pričakuje zelo kvalitetno tekmo proti Manchester Unitedu. "Mislim, da bo to težka in trda tekma, tako kot je vsaka v Ligi prvakov. Oni so zmagali zadnjo tekmo v Premier League. To bo tekma z visoko intenzivnostjo, zato bomo morali biti pripravljeni in izkoristiti moramo prednosti, ki jih ima naše moštvo. Naš cilj je zmaga," je dejal Zapata.